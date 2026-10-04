4 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

झुंझुनू

Jhunjhunu: संत की मौत का बड़ा खुलासा, पुलिस ने कहा- दुर्घटना नहीं, हत्या थी, डिप्टी एसपी ने बताई पूरी क्राइम स्टोरी

Jhunjhunu Crime News : नवलगढ़. लोहार्गल धाम के बरखंडी मंदिर के संत सुरजादास महाराज की मौत के मामले में पुलिस ने शनिवार को खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
2 min read
Google source verification

झुंझुनू

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 04, 2026

lohargal police revealed saint death was not an accident it was murder

Jhunjhunu Crime News : झुंझुनूं. बरखंडी पर्वत के संत सुरजादास महाराज। फाइल फोटो पत्रिका

Jhunjhunu Crime News : नवलगढ़. लोहार्गल धाम के बरखंडी मंदिर के संत सुरजादास महाराज की मौत के मामले में पुलिस ने शनिवार को खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार संत की मौत सामान्य घटना नहीं, बल्कि चढ़ावे की रकम लूटने की नीयत से की गई हत्या थी। मामले में पुलिस ने सुरेश कुमार (44 वर्ष) पुत्र ग्यारसीलाल निवासी झाझम की ढाणी, तन पहाड़िला, गोठड़ा को गिरफ्तार किया है। गोठड़ा थाने में दर्ज प्रकरण की जांच के दौरान सामने आए साक्ष्यों और संदेह के आधार पर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पुलिस के अनुसार पूछताछ और अनुसंधान में संत को पहाड़ से खाई में धकेलने की बात सामने आई है।

पुलिस उपाधीक्षक बताई पूरी स्टोरी

पुलिस उपाधीक्षक देवेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि आरोपी सुरेश कुमार 23 सितंबर को बरखंडी पर्वत स्थित मंदिर पहुंचा था। शाम को अन्य श्रद्धालु पहाड़ से नीचे उतर गए, लेकिन आरोपी रात में मंदिर में ही रुका। 24 सितंबर की सुबह वह नीचे आया। इसके बाद 25 सितंबर को आरोपी दोबारा बरखंडी मंदिर पहुंचा और रात में वहीं रुक गया। उस रात मंदिर में संत सुरजादास महाराज और आरोपी सुरेश कुमार ही मौजूद थे। 26 सितंबर की सुबह आरोपी ने संत को मंदिर परिसर में बने बाथरूम में बंद कर दिया। इसके बाद लोहार्गल मेले में आए चढ़ावे की रकम निकालकर अपने कब्जे में कर ली। इसी दौरान संत किसी तरह बाथरूम से बाहर आ गए और चढ़ावे की रकम ले जाने का विरोध किया।

पुलिस के अनुसार इसी बात को लेकर आरोपी ने संत को जान से मारने की नीयत से पहाड़ से नीचे खाई में धकेल दिया। पत्थरों पर गिरने से संत की मौत हो गई। इसके बाद आरोपी पहाड़ से नीचे उतरकर मौके से फरार हो गया।

400 फीट गहरी खाई से मिला था शव

गोल्याणा निवासी शंकरलाल गुर्जर पुत्र पेपाराम गुर्जर ने गोठड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार सिंगोद कलां निवासी संत सुरजादास महाराज (80 वर्ष) बीते करीब 32 वर्षों से बरखंडी पर्वत स्थित मंदिर में पूजा-पाठ कर रहे थे। 26 सितंबर की शाम से संत के अचानक लापता होने के बाद 27 सितंबर की सुबह मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं को वे वहां नहीं मिले। पुलिस ने मामला दर्ज कर नवलगढ़ वृताधिकारी सुगन सिंह के सुपरविजन और गोठड़ा थानाधिकारी प्रेमप्रकाश के नेतृत्व में जांच शुरू की। तलाश के दौरान 28 सितंबर को संत का शव बरखंडी पर्वत के पास करीब 400 फीट गहरी खाई से रेस्क्यू किया गया।

सात दिन में खुलासे के आश्वासन पर खत्म हुआ था धरना

संत की मौत के बाद 28 सितंबर को लोहार्गल और गोल्याणा चौराहे पर बड़ी संख्या में साधु-संतों और ग्रामीणों ने धरना-प्रदर्शन किया था। मौके पर पहुंचे एएसपी देवेंद्र सिंह राजावत, एएसपी फूलचंद मीणा और नवलगढ़ एसडीएम प्रांजल कंवर ने प्रदर्शनकारियों से वार्ता कर मामले का सात दिन में खुलासा करने का आश्वासन दिया था। इसके बाद धरना समाप्त हुआ था। पुलिस का कहना है कि मामले में गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ और अनुसंधान जारी है। हत्या और चढ़ावे की रकम से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच की जा रही है।

Bikaner : हादसा या वारदात : कटर चलाया, अचानक दौड़ा करंट और थम गईं 2 जिंदगियां, साथियों के भागने की आशंका

ये भी पढ़ें
bikaner lunkaransar copper cable theft electric shock 2 death

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Oct 2026 04:32 pm

Published on:

04 Oct 2026 04:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / Jhunjhunu: संत की मौत का बड़ा खुलासा, पुलिस ने कहा- दुर्घटना नहीं, हत्या थी, डिप्टी एसपी ने बताई पूरी क्राइम स्टोरी

बड़ी खबरें

View All

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

7 साल बाद मिला इंसाफ, पर जिस घर का चिराग बुझा वहां नहीं लौटेंगी खुशियां; झुंझुनूं ज्वेलर्स हत्याकांड में 5 कातिलों को उम्रकैद

jhunjhunu jatin soni murder case
झुंझुनू

झुंझुनू: इलाज के लिए भेजा था नशा मुक्ति केंद्र, 23 दिन बाद मिली मौत की खबर; परिजनों ने निष्पक्ष जांच की रखी मांग

death in mandrella nasha mukti kendra
झुंझुनू

आजमगढ़ हत्याकांड के बाद अचानक चर्चा में आए राजस्थान के रहने वाले ये IPS अफसर, हर जगह हो रही तारीफ

SSP Dr Anil Kumar
झुंझुनू

Jhunjhunu: अध्यक्ष की कुर्सी BJP के पास, उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस समर्थित निर्दलीय महेश का कब्जा, जानें बुहाना में कैसे पलटी बाजी

बुहाना नगर पालिका के उपाध्यक्ष महेश कुमार
झुंझुनू

झुंझुनूं जिले के 19 निकायों में कांग्रेस की बड़ी जीत, बीजेपी को बड़ा झटका, निर्दलीय ने भी मारी बाजी

bjp congress
झुंझुनू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.