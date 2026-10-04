Jhunjhunu: संत की मौत का बड़ा खुलासा, पुलिस ने कहा- दुर्घटना नहीं, हत्या थी, डिप्टी एसपी ने बताई पूरी क्राइम स्टोरी

पुलिस उपाधीक्षक देवेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि आरोपी सुरेश कुमार 23 सितंबर को बरखंडी पर्वत स्थित मंदिर पहुंचा था। शाम को अन्य श्रद्धालु पहाड़ से नीचे उतर गए, लेकिन आरोपी रात में मंदिर में ही रुका। 24 सितंबर की सुबह वह नीचे आया। इसके बाद 25 सितंबर को आरोपी दोबारा बरखंडी मंदिर पहुंचा और रात में वहीं रुक गया। उस रात मंदिर में संत सुरजादास महाराज और आरोपी सुरेश कुमार ही मौजूद थे। 26 सितंबर की सुबह आरोपी ने संत को मंदिर परिसर में बने बाथरूम में बंद कर दिया। इसके बाद लोहार्गल मेले में आए चढ़ावे की रकम निकालकर अपने कब्जे में कर ली। इसी दौरान संत किसी तरह बाथरूम से बाहर आ गए और चढ़ावे की रकम ले जाने का विरोध किया।