Sirohi New SP : डॉ. अजेय सिंह राठौड़ सिरोही के नए एसपी, पुष्पेन्द्र सिंह राठौड़ को मिली नई जिम्मेदारी

डॉ. अजेय सिंह राठौड़ 2022 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने एमबीबीएस करने के बाद भारतीय पुलिस सेवा में जाने की ठानी और आईपीएस बने। प्रशिक्षण के दौरान उनकी पहली पोस्टिंग श्रीगंगानगर में रही। इसके बाद वे किशनगढ़-अजमेर में करीब एक वर्ष तक एएसपी के पद पर रहे। किशनगढ़ में पदस्थापन के दौरान डॉ. अजेय सिंह राठौड़ ने अपराध और अवैध गतिविधियों के खिलाफ कई बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया। उन्होंने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। हाईवे पर मिलावटी डीजल के नेटवर्क का भंडाफोड़ कर करीब 55 हजार लीटर अवैध बायोडीजल बरामद किया । इसके अलावा दो ब्लाइंड मर्डर का भी खुलासा किया गया। इन कार्रवाइयों और उपलब्धियों को लेकर पुलिस विभाग की ओर से उन्हें डीजीपी डिस्क से सम्मानित किया गया था।