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सिरोही । पंचायतीराज आम चुनाव 2026 के तहत जिले की जिला परिषद और 8 पंचायत समितियों के सदस्यों के भाग्य का फैसला हो गया। सिरोही जिला परिषद के 27 वार्ड और 8 पंचायत समितियों के 146 वार्डों के लिए मतगणना दो चरणों में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नवीन भवन सिरोही में हुई। पहले चरण में पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन की तो दूसरे चरण में जिला परिषद सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों की अभ्यर्थीवार मतगणना हुई। सदस्यों के परिणाम आने के बाद जिला प्रमुख का चुनाव 25 नवंबर, उप जिला प्रमुख का 26 नवंबर, प्रधान का 27 नवंबर और उपप्रधान का चुनाव 28 नवंबर को होगा।
|वार्ड संख्या
|विजेता प्रत्याशी
|पार्टी
|मिले वोट
|दूसरे नंबर पर रहे प्रत्याशी
|पार्टी
|मिले वोट
|1
|पाबूदेवी
|कांग्रेस
|9,523
|देवी पुरोहित
|भाजपा
|5,589
|4
|गुमान सिंह
|कांग्रेस
|6,911
|गणपत सिंह राठौड़
|भाजपा
|5,675
|8
|काना राम
|कांग्रेस
|6,435
|पुराराम
|भाजपा
|5,352
|9
|भावना देवी
|कांग्रेस
|8,181
|आरती कुमारी
|भाजपा
|6,741
|10
|दुर्गा कुमारी
|भाजपा
|7,992
|गंगा देवी
|कांग्रेस
|6,809
|11
|आदित्य प्रताप सिंह देवड़ा
|कांग्रेस
|10,048
|सुजान सिंह
|भाजपा
|7,835
|12
|केवाराम
|भाजपा
|8,155
|नागपुरी
|कांग्रेस
|7,882
|13
|ज्योति देवी
|कांग्रेस
|8,900
|रेखादेवी
|भाजपा
|7,650
|14
|लखमा राम
|कांग्रेस
|8,986
|सकिया राम
|बीएपी
|5,567
|15
|प्रवीण कुमार
|कांग्रेस
|9,741
|राम लाल
|भाजपा
|7,710
|16
|कविता
|कांग्रेस
|6,097
|चम्पा
|बीएपी
|4,197
|17
|राधा कुमारी
|कांग्रेस
|8,976
|अनीता
|भाजपा
|6,352
|18
|होमी देवी
|कांग्रेस
|7,775
|गंगा देवी
|भाजपा
|4,648
|19
|छगन लाल
|कांग्रेस
|8,606
|सुरमा राम
|भाजपा
|7,125
|20
|श्याम कुंवर
|कांग्रेस
|8,857
|कोमल देवड़ा
|भाजपा
|6,123
|21
|दिलीप कुमार
|भाजपा
|4,478
|पुखराज गहलोत
|कांग्रेस
|4,099
|22
|संजय कुमार
|कांग्रेस
|7,530
|दुर्गाराम
|भाजपा
|5,057
|23
|मेवा कुमारी
|कांग्रेस
|5,143
|जमी बाई
|भाजपा
|4,216
|24
|झनु देवी
|भाजपा
|5,256
|लाड कंवर
|कांग्रेस
|5,254
|25
|खुशबू कुंवर
|कांग्रेस
|6,414
|गुणेश कुंवर
|भाजपा
|4,167
|26
|मोटाराम देवासी
|कांग्रेस
|6,957
|अमर सिंह
|भाजपा
|3,933
|27
|सगु
|कांग्रेस
|11,143
|चम्पाबाई
|भाजपा
|8,149
सिरोही जिले में कुल 8 पंचायत समितियां और 146 पंचायत समिति वार्ड हैं।
|क्र.
|पंचायत समिति का नाम
|कुल वार्ड
|वार्ड नंबर
|1
|आबूरोड
|23
|1 से 23
|2
|भावरी
|19
|1 से 19
|3
|कालंदरी
|15
|1 से 15
|4
|मंडार
|15
|1 से 15
|5
|पिण्डवाड़ा
|19
|1 से 19
|6
|रेवदर
|21
|1 से 21
|7
|शिवगंज
|19
|1 से 19
|8
|सिरोही
|15
|1 से 15
|कुल
|146
|वार्ड
|उम्मीदवार का नाम
|पार्टी
|1
|गणपत सिंह
|भाजपा
|1
|गोपाल कुमार
|भारत आदिवासी पार्टी
|1
|हिम्मतमल
|निर्दलीय
|1
|भरत कुमार
|कांग्रेस
|2
|देवाराम
|निर्दलीय
|2
|मोहनसिंह
|कांग्रेस
|2
|भवानी सिंह
|भाजपा
|3
|संजना कुंवर
|कांग्रेस
|3
|कविता कुमारी
|भाजपा
|4
|देवी
|कांग्रेस
|4
|हिमांशी राजपुरोहित
|निर्दलीय
|4
|बेब कुंवर
|भाजपा
|5
|सेजल सोलंकी
|भाजपा
|5
|कान्ता
|कांग्रेस
|6
|कुकी देवी
|कांग्रेस
|6
|गेरी
|भाजपा
|7
|प्रेमाराम
|भाजपा
|7
|निलेश
|निर्दलीय
|7
|कानाराम
|कांग्रेस
|8
|मंगाराम भील
|कांग्रेस
|8
|पुनाराम
|भाजपा
|9
|अर्जुनराम मेघवाल
|भाजपा
|9
|गोमाराम
|कांग्रेस
|9
|बदाराम मेघवाल
|निर्दलीय
|10
|डुंगा राम
|कांग्रेस
|10
|हिराराम
|भाजपा
|11
|बाबूलाल प्रजापत
|भाजपा
|11
|बेबी कुंवर
|कांग्रेस
|11
|ओटाराम
|बसपा
|11
|युवराज परमार
|निर्दलीय
|11
|संजय रावल
|निर्दलीय
|11
|मोहम्मद अली
|निर्दलीय
|12
|वजाराम
|कांग्रेस
|12
|राजेन्द्र कुमार
|निर्दलीय
|12
|गोपाल देवासी
|भाजपा
|13
|चन्दा
|भाजपा
|13
|कमला देवी
|कांग्रेस
|14
|अंजना
|कांग्रेस
|14
|पुष्पा देवी
|भाजपा
|15
|चेतना
|भाजपा
|15
|भावना
|भारत आदिवासी पार्टी
|15
|शान्ति देवी
|निर्दलीय
|15
|नेहा
|कांग्रेस
|वार्ड
|उम्मीदवार का नाम
|पार्टी
|1
|लक्ष्मी देवी
|भाजपा
|1
|हेमलता कंवर
|कांग्रेस
|2
|हरीराम
|निर्दलीय
|2
|रमेश कुमार
|कांग्रेस
|2
|नटवर लाल
|भाजपा
|3
|सान्ता बाई
|भाजपा
|3
|संगीतादेवी
|कांग्रेस
|4
|प्रकाश
|कांग्रेस
|4
|प्रकाश कुमार
|भाजपा
|5
|वर्षा देवी
|भाजपा
|5
|सवीतादेवी
|कांग्रेस
|6
|माना राम
|कांग्रेस
|6
|शान्ति लाल
|भाजपा
|6
|महेश कुमार
|निर्दलीय
|7
|खुशबू जोशी
|भाजपा
|7
|ओबू देवी
|कांग्रेस
|8
|शिल्पा कुमारी
|कांग्रेस
|8
|अमीया देवी
|भाजपा
|9
|लाली बाई
|भाजपा
|9
|मगदू देवी
|कांग्रेस
|9
|लक्ष्मी देवी
|निर्दलीय
|10
|कालाराम
|कांग्रेस
|10
|प्रभुराम
|भाजपा
|11
|ईश्वर लाल
|भाजपा
|11
|खेमा राम
|कांग्रेस
|11
|मुकेश कुमार
|निर्दलीय
|12
|कान्तिलाल
|निर्दलीय
|12
|कृष्णवीर सिंह
|कांग्रेस
|12
|भीखा राम
|भाजपा
|13
|अमृत लाल
|भाजपा
|13
|गणेश राम
|कांग्रेस
|13
|पंकज कुमार
|निर्दलीय
|14
|देवाराम
|कांग्रेस
|14
|गणेशा राम
|भाजपा
|15
|अरुणा देवी
|भाजपा
|15
|गुड़िया कंवर
|कांग्रेस
|15
|पारसकुँवर
|निर्दलीय
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