सिरोही । पंचायतीराज आम चुनाव 2026 के तहत जिले की जिला परिषद और 8 पंचायत समितियों के सदस्यों के भाग्य का फैसला हो गया। सिरोही जिला परिषद के 27 वार्ड और 8 पंचायत समितियों के 146 वार्डों के लिए मतगणना दो चरणों में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नवीन भवन सिरोही में हुई। पहले चरण में पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन की तो दूसरे चरण में जिला परिषद सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों की अभ्यर्थीवार मतगणना हुई। सदस्यों के परिणाम आने के बाद जिला प्रमुख का चुनाव 25 नवंबर, उप जिला प्रमुख का 26 नवंबर, प्रधान का 27 नवंबर और उपप्रधान का चुनाव 28 नवंबर को होगा।