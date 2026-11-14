Ground Report: सिरोही में सूखे कुएं, लाखों की सौंफ की फसल बर्बाद; किसानों के छलके आंसू, अब सरकार से आस

नागाणी (सिरोही): इस साल मानसून की बेरुखी ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। कम बारिश के चलते कुओं का जलस्तर लगातार गिरता जा रहा है। खेतों में सिंचाई के लिए पानी नहीं बचा है और बारिश के दौरान बोई गई फसलें अब पानी के अभाव में सूखकर बर्बाद हो रही हैं। हालात ऐसे हैं कि किसान अपनी आंखों के सामने सालभर की मेहनत को बर्बाद होते देखने को मजबूर हैं। सबसे ज्यादा मार किसानों की महंगी सौंफ की फसल पर पड़ी है, जिस फसल से लाखों रुपए की आय की उम्मीद थी, वही अब खेतों में सूखकर बर्बाद हो रही है।