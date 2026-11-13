राजस्थान में मौसम बदलते ही बढ़ी ठंडक, गेहूं-सरसों की बुवाई ने पकड़ी रफ्तार; किसानों को मिली राहत

खेत में बुवाई करते हुए किसान (पत्रिका फाइल फोटो)
Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम का मिजाज अब बदलने लगा है। रात के तापमान में लगातार गिरावट के चलते सुबह और देर शाम ठंडक महसूस होने लगी है। मौसम में आए इस बदलाव से किसानों को बड़ी राहत मिली है। खासकर रबी की फसलों की बुवाई ने अब रफ्तार पकड़ ली है। पिछले दिनों तापमान अधिक रहने के कारण गेहूं और सरसों की बुवाई प्रभावित हो रही थी, लेकिन अब अनुकूल मौसम मिलने से खेतों में बुवाई का काम तेज हो गया है।
जालोर जिले में मौसम का मिजाज बदलने का असर साफ दिखाई देने लगा है। रात के तापमान में गिरावट आने से सुबह और देर शाम ठंडक का अहसास बढ़ गया है। हालांकि, दिन के समय तेज धूप निकलने से गर्मी का असर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार को जिले में अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
इससे एक दिन पहले बुधवार को अधिकतम तापमान 33.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18.9 डिग्री सेल्सियस रहा था। इस तरह दिन और रात के तापमान में करीब 15 डिग्री का अंतर बना हुआ है। तापमान में इस उतार-चढ़ाव के कारण सुबह और रात में ठंडक महसूस हो रही है, जबकि दोपहर में धूप के चलते गर्मी बनी हुई है।
मौसम में बदलाव का सबसे ज्यादा फायदा किसानों को मिल रहा है। पिछले दिनों तापमान अधिक रहने से रबी की फसलों की बुवाई प्रभावित हो रही थी। किसान अनुकूल मौसम का इंतजार कर रहे थे। अब रात के तापमान में गिरावट और ठंडक बढ़ने से खेतों में बुवाई का काम शुरू हो गया है। गेहूं और सरसों की बुवाई को लेकर किसानों में उत्साह दिखाई देने लगा है। मौसम का मिजाज अनुकूल होने से किसान खेतों की तैयारी के साथ बुवाई के काम में जुट गए हैं। इससे जिले में रबी सीजन की कृषि गतिविधियों में तेजी आने लगी है।
मौसम में बदलाव के साथ मौसमी बीमारियों का असर भी दिखाई देने लगा है। दिन और रात के तापमान में करीब 15 डिग्री का अंतर रहने से सर्दी, जुकाम और बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अस्पतालों में सर्दी, जुकाम और बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बच्चों में भी मौसमी बीमारियों का प्रभाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में चिकित्सक बदलते मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं।
रात के तापमान में गिरावट का क्रम जारी रहने से सुबह और देर शाम मौसम ठंडा महसूस हो रहा है। इसके बावजूद दिन का अधिकतम तापमान अभी भी 33 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। दोपहर में तेज धूप के कारण गर्मी का असर बरकरार है। मौसम के इस बदले मिजाज से दिन और रात के तापमान में अंतर साफ नजर आने लगा है। आने वाले दिनों में भी तापमान में होने वाले बदलाव का असर खेती और आमजन की दिनचर्या पर दिखाई दे सकता है।
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