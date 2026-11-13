राजस्थान में मौसम बदलते ही बढ़ी ठंडक, गेहूं-सरसों की बुवाई ने पकड़ी रफ्तार; किसानों को मिली राहत

मौसम में बदलाव का सबसे ज्यादा फायदा किसानों को मिल रहा है। पिछले दिनों तापमान अधिक रहने से रबी की फसलों की बुवाई प्रभावित हो रही थी। किसान अनुकूल मौसम का इंतजार कर रहे थे। अब रात के तापमान में गिरावट और ठंडक बढ़ने से खेतों में बुवाई का काम शुरू हो गया है। गेहूं और सरसों की बुवाई को लेकर किसानों में उत्साह दिखाई देने लगा है। मौसम का मिजाज अनुकूल होने से किसान खेतों की तैयारी के साथ बुवाई के काम में जुट गए हैं। इससे जिले में रबी सीजन की कृषि गतिविधियों में तेजी आने लगी है।