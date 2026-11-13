राजस्थान-मध्यप्रदेश के बीच नई मेमू ट्रेन को रेल मंत्रालय की मंजूरी, रामगंजमंडी-भवानीमंडी-चौमहला सहित कई स्टेशनों को फायदा

चौमहला (झालावाड़): राजस्थान और मध्यप्रदेश के रेल यात्रियों के लिए राहतभरी खबर है। कोटा से रतलाम के बीच नई मेमू ट्रेन के संचालन को रेल मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। लंबे समय से इस रेलमार्ग पर नियमित यात्री ट्रेन चलाने की मांग कर रहे लोगों को अब बड़ी सुविधा मिलने की उम्मीद है। नई मेमू ट्रेन शुरू होने से रामगंजमंडी, भवानीमंडी, शामगढ़, सुवासरा, चौमहला, विक्रमगढ़ आलोट और महिदपुर रोड सहित कई स्टेशनों के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा।