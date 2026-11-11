Rajasthan Crime News: AI वीडियो से ब्लैकमेलिंग और पुराने सिक्कों के नाम पर ठगी, राजस्थान में महिला की मौत- बिहार से 6 लोग अरेस्ट

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के अनुसार विशेष जांच दल (एसआईटी) ने मृतका के एचडीएफसी और एसबीआई बैंक खातों के साथ यूपीआई लेन-देन का बारीकी से विश्लेषण किया। जांच में अलग-अलग खातों में बड़ी रकम हस्तांतरित होने का पता चला।



पुलिस के मुताबिक आरोपियों के खातों में हुए लेन-देन का विवरण इस प्रकार सामने आया—



- रंजू देवी के पीएनबी खाते में 64 लेन-देन से 2,36,715 रुपए।

- सतीश कुमार के एसबीआई खाते में 24 लेन-देन से 1,03,481 रुपए।

- मंजू देवी के एसबीआई खाते में 12 लेन-देन से 36,501 रुपए।

- खुशबू कुमारी के आईपीपीबी खाते में 43,162 रुपए के लेन-देन का उल्लेख मिला।