Jhalawar: खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 3 हजार किलो मावा सीज, बड़ी मात्रा में पनीर-मिठाई कराई गई नष्ट

यह कार्रवाई घटिया गुणवत्ता का पनीर सप्लाई किए जाने की शिकायत मिलने के बाद की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. साजिद खान ने बताया कि पुलिस थाना गरोठ की ओर से पुलिस थाना मिश्रौली को पूजा दूध डेयरी से खराब गुणवत्ता का पनीर सप्लाई किए जाने की सूचना दी गई थी। मिश्रौली थानाधिकारी ने इस मामले से पुलिस अधीक्षक झालावाड़ अमित कुमार को अवगत कराया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा को मामले की जानकारी दी और खाद्य सुरक्षा दल को जांच एवं कार्रवाई के निर्देश दिए।