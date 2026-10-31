Rajasthan Panchayat Election: जीत के चंद घंटे बाद ही नवनिर्वाचित वार्ड पंच ने दिया इस्तीफा, चर्चा में आया मामला

झालावाड़. जिले की खानपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मरायता में नवनिर्वाचित वार्ड पंच के इस्तीफे का मामला सामने आया है। यहां वार्ड नंबर 2 से चुने गए श्रीनाथ नागर ने जीत के कुछ ही घंटे बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना त्यागपत्र खानपुर के विकास अधिकारी (BDO) सत्येंद्र सिंह सिसोदिया को सौंपा है। इस फैसले के बाद गांव में चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर चुनाव जीतने के तुरंत बाद ही श्रीनाथ नागर ने पद छोड़ने का फैसला क्यों लिया।