झालावाड़ से खाटूश्यामजी जा रही बस में लगी आग, 25 से ज्यादा यात्री थे सवार, मची चीख-पुकार

जानकारी के अनुसार, बस झालावाड़ से खाटूश्यामजी की ओर जा रही थी। इसी दौरान देवरीघटा के समीप बस के टायर में आग लग गई। बताया जा रहा है कि लाइनर चिपकने के कारण टायर गर्म हो गए थे, जिससे आग भड़क उठी। टायर से धुआं और लपटें निकलती देख चालक ने तुरंत बस रोक दी। इसके बाद चालक और परिचालक ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया। दमकलकर्मियों ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। घटना के बाद डिपो प्रबंधन ने यात्रियों को दूसरी बस की व्यवस्था कर उनके गंतव्य के लिए रवाना किया।