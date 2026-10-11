‘सीढ़ियों से गिरने’ की झूठी कहानी से मानव तस्करी और 100 करोड़ के घोटाले तक, झालावाड़ पुलिस ने खुद दर्ज कीं 19 FIR

झालावाड़. हर अपराध के बाद पुलिस के पास शिकायत लेकर पीड़ित या उसके परिजन ही पहुंचें, यह जरूरी नहीं। कई बार वायरल वीडियो, गोपनीय सूचना या संदिग्ध घटनाक्रम ही पुलिस के लिए पहला सुराग बन जाता है। झालावाड़ में पिछले सवा साल में ऐसे 19 मामलों में पुलिस ने शिकायतकर्ता का इंतजार नहीं किया। उपलब्ध सूचना और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस खुद परिवादी बनी, एफआइआर दर्ज की और जांच आगे बढ़ाई। जिससे आज कई अपराधी सलाखों के पीछे हैं।

इनमें संदिग्ध मौत से लेकर मानव तस्करी, सरकारी योजनाओं में धोखाधड़ी और सोशल मीडिया पर सामने आए अपराध शामिल है। इन सभी मामलों में अपराध का तरीका अलग-अलग रहा, लेकिन शुरुआती तौर पर मिले एक छोटे से सुराग ने जांच को आगे बढ़ाया और अपराध का बड़ा नेटवर्क सामने आया।