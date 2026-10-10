युवती को बेचने की फिराक में थे, राजस्थान पुलिस ने समय रहते दबिश देकर छुड़ाया; तीन गिरफ्तार

राजस्थान पुलिस ने घोड़ाखेड़ा गांव से युवती को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाकर एक महिला समेत तीन जनों को गिरफ्तार किया है । गिरफ्तार आरोपियों में एक झालावाड़ जिले का निवासी है, जबकि दो मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले के रहने वाले हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।