झालावाड़ में रिश्तों का कत्ल: 2 साल में 20 हत्याएं, कहीं परिजन तो कहीं रिश्तेदार ही निकले गुनहगार, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

पारिवारिक विवाद को केवल घरेलू मामला कहकर टालना खतरनाक हो सकता है। जान से मारने की धमकी, हथियार दिखाना, घर में बंद करना, पीछा करना या बार-बार हिंसा की चेतावनी गंभीर संकेत हैं। ऐसे मामलों में समझौते से पहले संबंधित व्यक्ति की सुरक्षा और स्वतंत्र सहमति सुनिश्चित करना जरूरी है। परिवार का दायित्व हर कीमत पर रिश्ता बचाना नहीं, बल्कि सदस्यों की सुरक्षा करना है। संपत्ति विवाद में दस्तावेज और कानूनी रास्ता अपनाएं, जबकि रिश्तों में तनाव होने पर संवाद, परामर्श या कानूनी सहायता ली जा सकती है। समय पर शिकायत और सुरक्षा का कदम एक जीवन बचा सकता है।