7 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

झालावाड़

झालावाड़ में रिश्तों का कत्ल: 2 साल में 20 हत्याएं, कहीं परिजन तो कहीं रिश्तेदार ही निकले गुनहगार, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

झालावाड़ जिले में साल 2025-26 के दौरान 13 हत्या और 7 दहेज हत्या के मामले दर्ज हुए। इनमें कई मामलों में आरोपी और मृतक करीबी रिश्तेदार थे। दादा-पोते और चाचा-भतीजे के विवाद भी हत्या तक पहुंचे। विशेषज्ञों ने पारिवारिक हिंसा के संकेतों पर समय रहते कदम उठाने की सलाह दी।
2 min read
Google source verification

झालावाड़

image

Arvind Rao

image

जयप्रकाश सिंह

Oct 07, 2026

jhalawar murder cases news

झालावाड़ में 2 साल में 20 हत्याओं में परिजन और रिश्तेदार ही गुनहगार (फोटो पत्रिका नेटवर्क)

-जयप्रकाश सिंह

झालावाड़: जिस घर में साथ बैठकर रोटी खाई, उसी घर में खून बह गया…जिस रिश्ते से जिंदगी भर साथ की उम्मीद थी, वही जान का दुश्मन बन गया। कहीं पति-पत्नी का रिश्ता हत्या में बदल गया तो कहीं चाचा-भतीजे और दादा-पोते जैसे रिश्तों में खूनी टकराव हो गया। झालावाड़ में पिछले दो साल में सामने आए 20 हत्या और दहेज हत्या के मामले रिश्तों के टूटते भरोसे की ऐसी तस्वीर पेश करते हैं, जो झकझोर देती है।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2025 और 2026 के दौरान 13 हत्या और 7 दहेज हत्या के मामले दर्ज हुए। इन घटनाओं में आरोपी और मृतक के बीच कोई अनजान रिश्ता नहीं था, बल्कि वे एक-दूसरे के अपने थे। विवाद, रंजिश, घरेलू कलह, दहेज और अन्य पारिवारिक कारणों के बीच रिश्तों की डोर इतनी टूटी कि उसका अंत जान लेने तक पहुंच गया।

दहेज बनी मौत की वजह

पारिवारिक हिंसा से जुड़े मामलों में दहेज के मामले भी सामने आए। पुलिस के अनुसार 2025-26 के दौरान 7 दहेज हत्याएं हुईं। घाटोली में दहेज के लिए प्रताड़ना के बाद महिला की आत्महत्या करने पर मामला दर्ज हुआ। अकलेरा में भी दहेज प्रताड़ना के बाद महिलाओं की मौत से जुड़े मामले सामने आए। विवाह के बाद जिस घर को नई जिंदगी की शुरुआत बनना था, वहीं दहेज की मांग और प्रताड़ना ने कई परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया।

दादा को पोते ने ही मार डाला

29 अप्रैल 2026 को पनवाड़ थाना इलाके के एक खेत में धारदार हथियार से वार कर 70 वर्षीय रामगोपाल की उसके पोते ने हत्या कर दी।

चाचा-भतीजे में रंजिश, चाकू और फरसा चला

26 जून 2026 को खानपुर थाना इलाके में हरिओम ने अपने काका 50 वर्षीय नेमीचंद पर चाकू से वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद 9 जुलाई 2026 को सारोला थाना इलाके में सत्यवान ने अपने चाचा जगन्नाथ पर फरसे से वार कर हत्या कर दी।

करीबी रिश्तों में विवाद अचानक नहीं बढ़ता। कई बार लंबे समय से चली आ रही रंजिश, घरेलू कलह, आर्थिक तनाव, संपत्ति विवाद, दहेज, शक या संवाद की कमी धीरे-धीरे तनाव को गहरा करती है। जब बातचीत बंद हो जाती है और नाराजगी भीतर जमा होती रहती है तो छोटी बात भी बड़े टकराव का कारण बन सकती है। विवाद किसी भी परिवार में हो सकता है, लेकिन जब संवाद खत्म हो जाए और तनाव हिंसा में बदलने लगे तो उसका अंजाम बेहद भयावह हो सकता है।

एक्सपर्ट व्यू…

पारिवारिक विवाद को केवल घरेलू मामला कहकर टालना खतरनाक हो सकता है। जान से मारने की धमकी, हथियार दिखाना, घर में बंद करना, पीछा करना या बार-बार हिंसा की चेतावनी गंभीर संकेत हैं। ऐसे मामलों में समझौते से पहले संबंधित व्यक्ति की सुरक्षा और स्वतंत्र सहमति सुनिश्चित करना जरूरी है। परिवार का दायित्व हर कीमत पर रिश्ता बचाना नहीं, बल्कि सदस्यों की सुरक्षा करना है। संपत्ति विवाद में दस्तावेज और कानूनी रास्ता अपनाएं, जबकि रिश्तों में तनाव होने पर संवाद, परामर्श या कानूनी सहायता ली जा सकती है। समय पर शिकायत और सुरक्षा का कदम एक जीवन बचा सकता है।

-विवेक नन्दवाना, लीगल एक्सपर्ट

परिवार के सदस्य की हत्या की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि इसमें सिर्फ एक जिंदगी खत्म नहीं होती। मृतक का परिवार हमेशा के लिए अपना सदस्य खो देता है और आरोपी का परिवार भी उसके बाद सामाजिक और कानूनी संकट में फंस जाता है।

-अमित कुमार, एसपी झालावाड़

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

07 Oct 2026 05:24 pm

Published on:

07 Oct 2026 05:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / झालावाड़ में रिश्तों का कत्ल: 2 साल में 20 हत्याएं, कहीं परिजन तो कहीं रिश्तेदार ही निकले गुनहगार, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

बड़ी खबरें

View All

झालावाड़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पंचायत चुनाव के बीच नई मुसीबत: राजस्थान में ब्याही महिलाओं के जाति प्रमाण-पत्र में अड़चन, क्या लड़ पाएंगी चुनाव?

rajasthan panchayat polls
झालावाड़

झालावाड़ एसपी अमित कुमार के ‘ऑपरेशन शटर डाउन’ की क्यों हुई तारीफ? मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास भी हुए मुरीद

jhalawar sp amit kumar operation shutdown
झालावाड़

Jhalawar: जिसे बनना था मां की आंखों की रोशनी और पिता की आवाज, वही चला गया; कुएं में मिला इकलौते बेटे का शव

child of disabled parents found dead in well
झालावाड़

Rajasthan Politics : एक मंच पर वसुंधरा राजे-भजनलाल शर्मा, ‘एक मुख, एक रुख और एक सूत्र’ का दिया मंत्र

Vasundhara Raje Bhajanlal Sharma
झालावाड़

घर बन रहा कत्लगाह : झालावाड़ में दो साल में 20 हत्याओं में परिजन और रिश्तेदार ही निकले हत्यारे

jhalawar crime news
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.