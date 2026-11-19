Jhalawar Bhawani Mandi News: भवानीमंडी (झालावाड़): नगर में आमजन की सुविधा के लिए बनाई गई गलियां अब धीरे-धीरे अतिक्रमण की भेंट चढ़ती जा रही हैं। हालात यह हैं कि करीब 90 प्रतिशत गलियों पर कब्जे होने का आरोप है। कई जगह लोगों ने गलियों के दोनों तरफ दरवाजे लगाकर रास्ता बंद कर दिया है तो कहीं गलियों पर कब्जा कर उन्हें निजी इस्तेमाल में ले लिया है। इससे राहगीरों को एक रास्ते से दूसरे रास्ते तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है।