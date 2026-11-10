Jhalawar News: मुलजिम की तलाश में जा रहे ASI की हादसे में मौत, 6 महीने पहले हुआ था प्रमोशन

सुनील त्यागी झालावाड़ जिले के रोटरी क्लब गांव के रहने वाले थे। वे अपने परिवार के साथ झालावाड़ के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में रहते थे। बेटे शुभम ने बताया कि उनके पिता दीपावली पर घर आए थे। इसके अगले दिन वे ड्यूटी पर अकलेरा लौट गए थे। परिवार में एक बेटा और दो बेटियां हैं। बेटा रामगंजमंडी में एक निजी कंपनी में काम करता है, जबकि दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है।