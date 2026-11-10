10 नवंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

झालावाड़

Jhalawar News: मुलजिम की तलाश में जा रहे ASI की हादसे में मौत, 6 महीने पहले हुआ था प्रमोशन

झालावाड़ जिले में करावन गांव के पास बाइक असंतुलित होकर गिरने से अकलेरा थाने में तैनात ASI सुनील कुमार त्यागी की मौत हो गई। वे सरकारी काम से जा रहे थे।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

झालावाड़

image

Arvind Rao

Updated: 10 Nov 2026, 3:28 PM IST

deceased asi sunil kumar tyagi

मृतक ASI सुनील कुमार त्यागी (पत्रिका फोटो)

ASI Sunil Kumar Tyagi Death: अकलेरा (झालावाड़): झालावाड़ में भवानीमंडी क्षेत्र के करावन गांव के पास बाइक असंतुलित होकर गिरने से अकलेरा थाने में तैनात एएसआई सुनील कुमार त्यागी की मौत हो गई। वे सरकारी काम से मुलजिम की तलाश में पगारिया थाना क्षेत्र जा रहे थे। हादसे में गंभीर रूप से घायल होने पर उन्हें झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।

थाना प्रभारी धर्माराम चौधरी ने बताया कि सुनील कुमार त्यागी सरकारी कार्य से जा रहे थे। इसी दौरान करावन के पास उनकी बाइक असंतुलित होकर गिर गई। हादसे में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें पहले प्राथमिक उपचार दिया गया। इसके बाद झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमॉर्टम करवाकर मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है।

चुनाव से पहले भालता से अकलेरा थाने में हुआ था ट्रांसफर

चुनाव से पहले सुनील कुमार त्यागी का भालता थाने से अकलेरा थाने में स्थानांतरण हुआ था। करीब छह महीने पहले ही वे हेड कांस्टेबल से पदोन्नत होकर एएसआई बने थे। उनके बेटे शुभम ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उनके पिता सोमवार को सरकारी काम से निकले थे।

Baran: दिवाली पूजा के बाद दोस्तों से मिलने निकला युवक, नहर में गिरी कार; 7 घंटे बाद मिला शव, 1 साल पहले हुई थी शादी

ये भी पढ़ें
baran car plunges into canal

दिवाली पर घर आए थे सुनील त्यागी

सुनील त्यागी झालावाड़ जिले के रोटरी क्लब गांव के रहने वाले थे। वे अपने परिवार के साथ झालावाड़ के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में रहते थे। बेटे शुभम ने बताया कि उनके पिता दीपावली पर घर आए थे। इसके अगले दिन वे ड्यूटी पर अकलेरा लौट गए थे। परिवार में एक बेटा और दो बेटियां हैं। बेटा रामगंजमंडी में एक निजी कंपनी में काम करता है, जबकि दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है।

छह महीने पहले ही हेड कांस्टेबल से बने थे एएसआई

सुनील कुमार त्यागी को चुनाव से पहले भालता थाने से अकलेरा थाने में लगाया गया था। करीब छह महीने पहले ही उन्हें हेड कांस्टेबल से पदोन्नत कर एएसआई बनाया गया था। एएसआई सुनील कुमार त्यागी के निधन की सूचना मिलते ही अकलेरा पुलिस थाने में शोक की लहर छा गई। पुलिसकर्मियों और परिचितों ने उनके निधन पर दुख जताया। उनका अंतिम संस्कार दोपहर 3 बजे झालावाड़ में किया गया।

झालावाड़ में स्पाई कैमरे से देह व्यापार के नेटवर्क का खुलासा: रिश्तों की आड़ में लड़कियों का शोषण, परिजन वसूलते थे मोटी रकम

ये भी पढ़ें
jhalawar bhawani mandi child trafficking network
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.