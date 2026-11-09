Baran: दिवाली पूजा के बाद दोस्तों से मिलने निकला युवक, नहर में गिरी कार; 7 घंटे बाद मिला शव, 1 साल पहले हुई थी शादी

दीपावली की रात दर्दनाक हादसा, नहर में डूबी कार में युवक की मौत (पत्रिका फोटो)
Baran Anta Chambal Canal Accident: दीपावली की खुशियां एक परिवार के लिए मातम में बदल गईं। घर में दीपावली की पूजा करने के बाद दोस्तों से मिलने निकले 26 वर्षीय युवक की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। अंता के मोलकी रोड पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर चंबल की दायीं मुख्य नहर में जा गिरी। नहर में पानी का बहाव तेज होने के कारण कार काफी दूर तक बह गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रातभर रेस्क्यू अभियान चलाया। करीब सात घंटे की मशक्कत के बाद हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से कार को नहर से बाहर निकाला गया। कार के अंदर युवक का शव मिला।
मृतक की पहचान बारां जिले के लिसाड़ी गांव निवासी आशीष मीणा (26) के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार, आशीष दीपावली पर घर आया हुआ था। उसने परिवार के साथ दीपावली की पूजा की थी। इसके बाद वह दोस्तों से मिलने के लिए अंता जाने के लिए कार लेकर निकला था। इसी दौरान मोलकी रोड पर अचानक कार का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे चंबल की दायीं मुख्य नहर में जा गिरी। हादसे के बाद कार पानी के तेज बहाव में बहने लगी।
हादसे की सूचना मिलने पर अंता थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। रात का समय होने और नहर में पानी का बहाव तेज होने के कारण रेस्क्यू अभियान में काफी परेशानी आई। घटनास्थल पर अंधेरा होने से जवानों को कार और उसमें सवार युवक की तलाश करने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
एसडीआरएफ के जवानों ने रातभर नहर में तलाश अभियान चलाया। कार पानी के बहाव के साथ काफी दूर तक चली गई थी। ऐसे में उसे तलाशना और सुरक्षित तरीके से बाहर निकालना चुनौतीपूर्ण रहा। काफी प्रयासों के बाद कार की लोकेशन का पता लगाया गया। इसके बाद हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से कार को नहर से बाहर निकालने की तैयारी की गई।
रेस्क्यू अभियान के दौरान नहर में पानी का तेज बहाव जवानों के लिए बड़ी चुनौती बना रहा। सीआई भूपेश शर्मा ने बताया कि रातभर अभियान चलाने के बाद तड़के कार को बाहर निकाला जा सका। तेज बहाव के बीच रेस्क्यू में इस्तेमाल की जा रही बोट को सुरक्षित रखने के लिए आसपास की दुकानों से रस्सियां मंगवाई गईं। इन रस्सियों की मदद से बोट को संभालने और अभियान को सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया।
करीब सात घंटे तक चले रेस्क्यू अभियान के बाद हाइड्रोलिक क्रेन की सहायता से कार को नहर से बाहर निकाला गया। कार के अंदर आशीष का शव मिला। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस के अनुसार, हादसा रात करीब 10 से 11 बजे के बीच हुआ था।
आशीष की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। दीपावली के त्योहार पर जिस घर में खुशियां मनाई जा रही थीं, वहां अचानक मातम छा गया। आशीष की शादी करीब एक साल पहले ही हुई थी। वह मिलनसार स्वभाव का था और गांव में उसकी अच्छी पहचान थी। उसकी असमय मौत से परिवार के साथ-साथ पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई।
ग्रामीणों के अनुसार, दीपावली जैसे त्योहार पर हुए इस हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया। परिवार के लोग इस घटना से सदमे में हैं। जिस युवक ने कुछ घंटे पहले परिवार के साथ दीपावली की पूजा की थी, उसकी मौत की खबर से गांव में हर कोई दुखी है।
हादसे के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन से मोलकी रोड पर नहर के किनारे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि नहर के किनारे सुरक्षा दीवार या मजबूत बैरिकेडिंग होनी चाहिए, ताकि वाहन अनियंत्रित होने की स्थिति में सीधे नहर में गिरने से बच सकें।
इसके साथ ही हादसे वाले स्थान पर चेतावनी बोर्ड लगाने की भी मांग की गई है, जिससे वाहन चालकों को नहर और संभावित खतरे के बारे में पहले से जानकारी मिल सके। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस दिशा में जल्द कार्रवाई करने की अपील की है, ताकि भविष्य में इस तरह के दर्दनाक हादसों को रोका जा सके।
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