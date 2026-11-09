Baran: दिवाली पूजा के बाद दोस्तों से मिलने निकला युवक, नहर में गिरी कार; 7 घंटे बाद मिला शव, 1 साल पहले हुई थी शादी

Baran Anta Chambal Canal Accident: दीपावली की खुशियां एक परिवार के लिए मातम में बदल गईं। घर में दीपावली की पूजा करने के बाद दोस्तों से मिलने निकले 26 वर्षीय युवक की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। अंता के मोलकी रोड पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर चंबल की दायीं मुख्य नहर में जा गिरी। नहर में पानी का बहाव तेज होने के कारण कार काफी दूर तक बह गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रातभर रेस्क्यू अभियान चलाया। करीब सात घंटे की मशक्कत के बाद हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से कार को नहर से बाहर निकाला गया। कार के अंदर युवक का शव मिला।