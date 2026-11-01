Rajasthan Diwali : दिवाली पर इस बार महंगी पड़ेगी आतिशबाजी, पटाखों के दाम में 20 प्रतिशत तक आया उछाल

Baran Diwali : बारां। दीपावली पर आतिशबाजी का शौक इस बार लोगों की जेब पर भारी पड़ सकता है। पटाखा बाजार में इस साल कीमतों में 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है। कच्चे माल की कीमतों और उत्पादन लागत में इजाफे के चलते कंपनियों ने नई दरें जारी की हैं। ऐसे में लोगों को पिछले साल के मुकाबले आतिशबाजी पर अधिक खर्च करना पड़ेगा। पटाखा कारोबारियों के अनुसार, आतिशबाजी का कारोबार मुख्य रूप से तमिलनाडु के शिवाकाशी से होने वाली आपूर्ति पर निर्भर है। कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के साथ अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का असर भी बाजार पर पड़ा है। शहर के थोक आतिशबाजी विक्रेता मुकेश गुप्ता ने बताया कि ग्रीन पटाखों का चलन बढ़ने और उत्पादन लागत में इजाफे से कंपनियों ने कीमतें बढ़ाई है। अप्रैल के बाद ही व्यापारियों को नई दर सूची भेजकर बढ़ी कीमतों की जानकारी दे दी गई थी।