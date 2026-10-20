Baran Accident: NH-27 पर डिवाइडर के पास खड़े युवक को ट्रेलर ने रौंदा, घटनास्थल पर हुई मौत

Baran: युवक की मौत के बाद भंवरगढ़ अस्पताल में पहुंची पुलिस (फोटो-पत्रिका)
बारां। जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर मंगलवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। भंवरगढ़ थाना क्षेत्र के रामपुरिया गांव के पास तेज रफ्तार ट्रेलर ने डिवाइडर के नजदीक खड़े एक युवक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही भंवरगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भंवरगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रेलर को जब्त कर थाना परिसर में खड़ा करवाया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, हादसा मंगलवार दोपहर करीब 12:30 बजे रामपुरिया गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर हुआ। इस दौरान एक ट्रेलर बारां की तरफ जा रहा था। ट्रेलर का नंबर RJ09GD4757 बताया गया है। इसी दौरान सड़क किनारे डिवाइडर के पास खड़े युवक को ट्रेलर ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक की जान चली गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर भंवरगढ़ थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने मृतक के शव को भंवरगढ़ चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जानी है।
पुलिस ने मृतक की पहचान भंवरगढ़ थाना क्षेत्र के फल्दी गांव निवासी छोटूलाल सहरिया पुत्र रामकिश सहरिया के रूप में की है। हादसे के बाद पुलिस ने ट्रेलर को अपने कब्जे में लेकर थाना परिसर में खड़ा करवा दिया है। फिलहाल दुर्घटना के कारणों को लेकर जांच और अन्य कानूनी कार्रवाई जारी है। पोस्टमार्टम और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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