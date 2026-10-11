Rajasthan : नरेश मीणा ने 10वें दिन तोड़ा अनशन, रविंद्र सिंह भाटी ने पिलाया जूस, फिर किया बड़ा एलान

बारां में किसान नेता नरेश मीणा के आमरण अनशन के नौवें दिन शनिवार को शुगर लेवल गिरने, लगातार पानी की उल्टियां होने और वजन घटने से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। ग्रामीण और समर्थक उन्हें अनशन खत्म करने के लिए समझाया पर इस अवसर पर उन्होंने अपील की कि उन्हें अनशन तुड़वाने के लिए मजबूर नहीं किया जाए। पर जब तबीयत ज्यादा खराब हुई तो उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। किसानों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए नरेश मीणा ने 2 अक्तूबर को बारां में आमरण अनशन की शुरुआत की थी।