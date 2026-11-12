बारां: पुलिस को चकमा देकर चुनावी सभा में पहुंचा फरार नरेश मीणा, ग्रामीणों से वोट मांगे और फिर गायब; एक हफ्ते से ढूंढ रही पुलिस

जानकारी के अनुसार, नरेश मीणा 1 नवंबर को नाहरगढ़ स्थित वन विभाग कार्यालय में हुई तोड़फोड़ और मारपीट की घटना के बाद से फरार है। पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। इसी बीच वह अचानक बाइक से बड़ोदिया गांव पहुंच गया। गांव में समर्थकों को जब उसके आने की जानकारी मिली तो लोग उसके आसपास जुट गए। इसके बाद नरेश मीणा ने ग्रामीणों को संबोधित किया और आगामी चुनाव में हाथी चुनाव चिन्ह पर मतदान करने की अपील की। सभा को संबोधित करने के कुछ देर बाद वह वहां से चला गया।