Baran Mandi News: अंता मंडी में नए लहसुन की नीलामी शुरू, बारां में 6 दिन बाद कल से शुरू होगा कारोबार

अंता मंडी में नए लहसुन की पहली नीलामी के दौरान करीब 100 कट्टों की आवक हुई। मुहूर्त में लहसुन के भाव 5 हजार रुपए से लेकर 16 हजार रुपए प्रति क्विंटल तक रहे। अच्छे भाव मिलने से किसानों और व्यापारियों में उत्साह नजर आया। ग्रेन मर्चेंट सोसायटी के अध्यक्ष अनूप कुमार चित्तौड़ा ने बताया कि मंडी में नए लहसुन की नीलामी शुरू कर दी गई है। उन्होंने किसानों से अधिक से अधिक मात्रा में लहसुन मंडी में लाने की अपील की, ताकि उन्हें उपज का उचित मूल्य मिल सके। उन्होंने कहा कि किसानों को बेहतर व्यापारिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।