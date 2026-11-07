Rajasthan News: नरेश मीणा की गिरफ्तारी पर ‘चवन्नी’ का इनाम, पुलिस ने आखिर क्यों लगाई 25 पैसे की कीमत- जानिए बड़ी वजह

राजस्थान के बारां जिले के नाहरगढ़ वन विभाग रेंज कार्यालय में तोड़फोड़, वनकर्मियों से मारपीट और जब्त जनरेटर-इंजन छुड़ा ले जाने के मामले में बारां पुलिस ने 'भगत सिंह सेना' प्रमुख नरेश मीणा पर कानूनी शिकंजा और कस दिया है। इस मामले में सबसे दिलचस्प मोड इसलिए आया है क्योंकि बारां पुलिस ने अब फरार चल रहे नरेश मीणा की गिरफ्तारी के लिए 25 पैसे का सांकेतिक इनाम घोषित किया है। बारां पुलिस अधीक्षक (SP) अभिषेक आनन्द के नेतृत्व में पुलिस की कई विशेष टीमें पिछले तीन दिनों से नरेश मीणा को पकड़ने के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही हैं, हालांकि अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लग पाया है।