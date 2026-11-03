Rajasthan News: नरेश मीणा ‘फरार’! अरेस्ट करने के लिए जगह-जगह दबिश दे रही पुलिस, सुबह 5 बजे घर पर छापा

बारां के एसपी अभिषेक अंदासु के निर्देश पर नरेश मीणा की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था। इस टीम में अटरू सीओ रामानंद यादव, मोठपुर थाना प्रभारी कमल सिंह, बारां सदर थाना प्रभारी नवलकिशोर मीणा और डीएसटी (DST) की संयुक्त टीम शामिल थी। पुलिस बल जब नयागांव स्थित उनके पैतृक आवास पर पहुंचा, तो नरेश मीणा वहां मौजूद नहीं थे। पुलिस टीम को चकमा देकर उनके न मिलने के कारण फिलहाल पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अन्य आरोपियों और मुख्य नामजद आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है।