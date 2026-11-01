Baran News : नाहरगढ़ में इंजन जब्ती से बंजारा समाज नाराज, वन विभाग के रेंज कार्यालय में किया हंगामा, तोड़-फोड़ कर इंजन छुड़ाया

Baran News : बारां. वन भूमि पर चल रहे इंजन को जब्त करने से नाराज लोगों ने वन विभाग की रेंज कार्यालय में जमकर हंगामा किया। भीड़ ने तोड़फोड़ कर जब्त इंजन छुड़ा लिया। घटना के बाद वन महकमे में हड़कंप मच गया। मामला शाहाबाद रेंज के नाहरगढ़ का है। बंजारा समाज के लोगों का आरोप है कि रेंज कर्मियों ने वन भूमि पर पानी के लिए चल रहे उनके डीजल इंजन को जब्त कर लिया था। इसी को लेकर समाज के लोगों ने नरेश मीणा की सभा में ज्ञापन सौंपकर इंजन वापस दिलाने की मांग की थी।