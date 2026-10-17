बारां में पंचायत चुनाव का वो ‘क्रॉस वोटिंग’ कांड: समितियों में बराबरी के बाद भी कैसे पिछड़ी BJP? जानिए पूरी कहानी

Baran Panchayati Raj Election: पंचायतीराज चुनाव में वर्ष 2021 के दौरान बारां जिले में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। आठ पंचायत समितियों में से भाजपा और कांग्रेस ने चार-चार में बोर्ड बनाकर बराबरी की थी, लेकिन जिला परिषद के चुनाव में पूरा गणित बदल गया। भाजपा को 25 में से 13 सीटें मिलीं, जबकि कांग्रेस 12 सीटों पर सिमट गई। इसके बावजूद जिला प्रमुख के चुनाव में क्रॉस वोटिंग ने बाजी पलट दी और कांग्रेस की उर्मिला जैन भाया जिला प्रमुख निर्वाचित हो गईं।