ग्राउंड रिपोर्ट: राजस्थान में मशरूम उत्पादन 8 साल में 15 गुना बढ़ा, युवाओं को भा रही खेती

पिछले करीब एक दशक से देश में भी मशरूम की खेती के प्रति किसानों, खासकर नवाचारधर्मी युवाओं का रुझान बढ़ा है। कम जमीन में खेती, छोटा उत्पादन चक्र और पारंपरिक खेती की तुलना में बेहतर मुनाफा इसकी प्रमुख वजहें हैं। कृषि मंत्रालय के अनुसार, पिछले पांच साल में देश में मशरूम का उत्पादन लगभग 89 प्रतिशत बढ़ा है। वर्ष 2019-20 में देश में 2.11 लाख टन मशरूम का उत्पादन हुआ था, जो 2024-25 में बढ़कर 3.99 लाख टन हो गया। वर्ष 2025-26 में इसके 4.27 लाख टन रहने का अनुमान है। बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में हाल के वर्षों में उत्पादन तेजी से बढ़ा है।