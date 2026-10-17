राजस्थान में जमीन रूपांतरण के नए नियम 2 नवंबर से: आवेदन करते ही मिलेगा आदेश, जानिए सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत क्यों नहीं?

राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग) नियम-2026 दो नवंबर से लागू होंगे। इसके साथ पुराने नियम समाप्त हो जाएंगे। नए नियमों में कृषि भूमि को आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, संस्थागत, पर्यटन, चिकित्सा, खेल परिसर, खाद्य प्रसंस्करण और नवीकरणीय ऊर्जा सहित 14 तरह के कामों के लिए उपयोग करने की अनुमति मिलेगी। रूपांतरण के लिए प्रीमियम की गणना ऑनलाइन होगी और आवेदन के साथ ही राशि जमा करनी होगी। आवासीय उपयोग के लिए 2,000 रुपए और अन्य प्रयोजनों के लिए 20,000 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा। यह शुल्क वापस नहीं मिलेगा।