पत्रिका महारास डांडिया महोत्सव आज से: 2 दिन थिरकेंगे कदम, झूमेगा जयपुर; खान-पान में दिखेगा राजस्थानी तड़का

राजस्थान पत्रिका का विमल इलायची महारास डांडिया महोत्सव 2026 शनिवार से शुरू होगा। दो दिवसीय यह महोत्सव जवाहर सर्कल स्थित एंटरटेनमेंट पैराडाइज (ईपी) के ईस्ट लॉन में आयोजित होगा। महोत्सव की शुरुआत शाम 7:15 बजे मां दुर्गा की महाआरती से होगी। प्रतिभागी बॉलीवुड गीतों पर डांडिया खनकाते नजर आएंगे। महोत्सव के दौरान प्रतिभागियों को बेस्ट कपल, बेस्ट फीमेल और बेस्ट मेल डांसर सहित विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे। महोत्सव में शामिल होने वाले प्रतिभागियों के लिए पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई है।

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