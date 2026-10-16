Patrika Maharaas Dandiya 2026: शनिवार से सजेगी डांडिया की महफिल, जानें कहां मिल रहे टिकट और क्या है पार्किंग की व्यवस्था

डांडिया महोत्सव में दो दिनों तक देश-विदेश के लजीज व्यंजनों का लुत्फ भी उठाया जा सकेगा। इस दौरान विभिन्न स्टॉल्स पर जायकेदार व्यंजनों की भरमार रहेगी। यहां मुंबई का मस्का पाव, पावभाजी, दिल्ली के छोले-भटूरे, मुंबई की भेलपुरी, सांभर डोसा, पानी और कोल्ड ड्रिंक्स, लच्छेदार टिकिया, इटालियन पिज्जा और पास्ता तथा बटर पॉपकॉर्न का जायका लिया जा सकेगा। इसके अलावा महोत्सव में प्रतिभागियों को बेस्ट कपल डांसर, बेस्ट फीमेल डांसर और बेस्ट मेल डांसर समेत कई श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे।