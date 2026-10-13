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जयपुर वालों हो जाओ तैयार! पत्रिका महारास डांडिया महोत्सव 17-18 अक्टूबर को, 8 जगहों पर मिल रहे टिकट

राजस्थान पत्रिका का 'विमल इलायची महारास डांडिया महोत्सव 2026' इस बार 17 और 18 अक्टूबर को जवाहर सर्किल स्थित एंटरटेनमेंट पैराडाइज (ईपी) के ईस्ट लॉन में आयोजित होगा। इसके लिए जेएलएन मार्ग स्थित माधवम बैंक्वेट हॉल में डांडिया-गरबा विशेष वर्कशॉप आयोजित की जा रही है, जो 15 अक्टूबर तक चलेगी।
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जयपुर

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Arvind Rao

Oct 13, 2026

jaipur patrika maharas dandiya festival

पत्रिका महारास डांडिया महोत्सव 17-18 अक्टूबर को (पत्रिका फाइल फोटो)

Patrika Maharas Dandiya Mahotsav 2026: जयपुर: राजस्थान पत्रिका का विमल इलायची महारास डांडिया महोत्सव 2026 इस बार 17 और 18 अक्टूबर को जवाहर सर्कल स्थित एंटरटेनमेंट पैराडाइज (ईपी) के ईस्ट लॉन में आयोजित होगा। जेएलएन मार्ग पर फोर्टिस अस्पताल के पास स्थित माधवम लग्जरी बैंक्वेट हॉल में इन दिनों डांडिया-गरबा विशेष वर्कशॉप चल रही है। गुजरात से आए नामचीन कोरियोग्राफर प्रतिभागियों को गरबा और डांडिया की बारीकियां सिखा रहे हैं।

पारंपरिक स्टेप्स से लेकर ताल और लय के साथ कदमों का तालमेल बैठाने तक, वर्कशॉप में प्रतिभागियों को नृत्य की हर छोटी-बड़ी बारीकी का अभ्यास कराया जा रहा है। वर्कशॉप 15 अक्टूबर तक चलेगी। डांडिया से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9928015903 पर संपर्क किया जा सकता है।

शहर के विभिन्न स्थानों पर स्थित आठ लोकेशंस पर पत्रिका डांडिया महोत्सव के टिकट मिल रहे हैं। महोत्सव को लेकर शहरवासियों में खास उत्साह देखा जा रहा है।

शहरवासियों के लिए यहां सुविधा

  • झालाना: राजस्थान पत्रिका, ई-5, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, आरटीओ ऑफिस के पास।
  • केसरगढ़: जीवराज एंड कंपनी, राजस्थान पत्रिका ऑफिस के पास, जेएलएन मार्ग।
  • टोंक रोड: शुभम टेलीकॉम, बी-49, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, अमरदीप लिबर्टी शोरूम के पास।
  • जवाहर नगर: एमओएम एडवर्टाइजर्स, 172, सिंधी कॉलोनी में देवी मंदिर के पास।
  • वैशाली नगर: श्री साईं एडवरटाइजिंग, शॉप नंबर 26, आम्रपाली शॉपिंग सेंटर, आम्रपाली सर्कल।
  • मालवीय नगर: नाकोड़ा मीडिया, 9/161, सेक्टर-9, पालिका बाजार के पास।
  • मानसरोवर: गोविंदम, 61/224-225, रजत पथ क्रॉसिंग, मानसरोवर।
  • सोडाला: मोहित एडवर्टाइजिंग, अशोकपुरा, गली नंबर-1, न्यू सांगानेर रोड।

ये हैं स्पॉन्सर

  • प्रायोजक: विमल इलायची
  • को-स्पॉन्सर: मदर डेयरी
  • को-स्पॉन्सर: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई)
  • पावर्ड बाय: केजीके रियल्टी
  • बेवरिज पार्टनर: कोका-कोला
  • एसोसिएट स्पॉन्सर: नामदेव फिनवेस्ट लिमिटेड
  • वॉइस ऑफ महारास: 95 एफएम तड़का
  • आउटडोर पार्टनर: प्लेनेट आउटडोर

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Updated on:

13 Oct 2026 08:51 am

Published on:

13 Oct 2026 08:41 am

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