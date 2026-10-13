जयपुर वालों हो जाओ तैयार! पत्रिका महारास डांडिया महोत्सव 17-18 अक्टूबर को, 8 जगहों पर मिल रहे टिकट

Patrika Maharas Dandiya Mahotsav 2026: जयपुर: राजस्थान पत्रिका का विमल इलायची महारास डांडिया महोत्सव 2026 इस बार 17 और 18 अक्टूबर को जवाहर सर्कल स्थित एंटरटेनमेंट पैराडाइज (ईपी) के ईस्ट लॉन में आयोजित होगा। जेएलएन मार्ग पर फोर्टिस अस्पताल के पास स्थित माधवम लग्जरी बैंक्वेट हॉल में इन दिनों डांडिया-गरबा विशेष वर्कशॉप चल रही है। गुजरात से आए नामचीन कोरियोग्राफर प्रतिभागियों को गरबा और डांडिया की बारीकियां सिखा रहे हैं।