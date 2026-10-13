जयपुर: खासा कोठी पुलिया हटाओ, जाम से मुक्ति दिलाओ; राजस्थान पत्रिका को एक दिन में सैकड़ों लोगों ने भेजे सुझाव

Jaipur Khasa Kothi Flyover Controversy: जयपुर: उल्टे और बेतुके निर्माण की मिसाल बना खासा कोठी पुलिया अब लोगों के लिए रोज की परेशानी बन चुकी है। एमआइ रोड से कलक्ट्रेट सर्कल तक जाम, समय की बर्बादी और वाहनों के धुएं से त्रस्त सैकड़ों लोगों ने राजस्थान पत्रिका के अभियान पर फीडबैक देकर अपना समर्थन व्यक्त किया। किसी ने दिल्ली की तरह अनुपयोगी साबित हो रहे फ्लाईओवर को ध्वस्त करने का सुझाव दिया तो किसी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से रिकवरी की बात कही। ज्यादातर लोगों ने मौजूदा पुलिया को ध्वस्त कर यातायात की जरूरत के अनुसार नई एलिवेटेड रोड बनाने की मांग की।