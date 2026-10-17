जयपुर नगर निगम की जल्दबाजी, गांवों को शहर में जोड़ा, सुविधाओं का रास्ता नहीं छोड़ा; राहत के लिए भटक रहे लोग

जयपुर. शहर का दायरा बढ़ाकर गांवों को नियोजित विकास से जोड़ने का दावा किया गया, लेकिन सीमा विस्तार के बाद अब उन्हीं गांवों में जमीन संबंधी कामकाज और विकास की जिम्मेदारी को लेकर सवाल खड़े हो रहे है। हाईकोर्ट की निर्माण संबंधी रोकन के बाद जेडीए के जल्दबाजी में लिए गए फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। जेडीए के इस फैसले से ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। अगर मास्टरप्लान-2025 की बात करें तो इसके हिसाब से भी शहर में सड़कों का काम अधूरा पड़ा है। जेडीए ने सीमा विस्तार के साथ ही अधिकारियों और अभियंताओं की तैनाती कर प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया गया। मार्च में राजस्थान हाईकोर्ट ने सीमा विस्तार के तहत नए शामिल गांवों में निर्माण गतिविधियों पर अंतरिम रोक लगा दी। सवाल यह है कि इस बीच ग्रामीणों के जरूरी कामों का रास्ता कौन निकालेगा? जेडीए सीमा क्षेत्र की 17 तहसीलों का एक जैसा हाल है।