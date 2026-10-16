राजस्थान प्रशासनिक सेवा में बड़ा फेरबदल : एपीओ चल रहे IAS शिवेंद्र प्रताप को मिली नई तैनाती, 10 RAS का ट्रांसफर

जयपुर। राजस्थान में प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों की तैनाती को लेकर दो आदेश जारी किए गए हैं। कार्मिक विभाग के 16 अक्टूबर 2026 के आदेश के अनुसार, एपीओ चल रहे आईएएस अधिकारी शिवेंद्र प्रताप को बारां में नई जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, आरएएस अधिकारियों के संबंध में जारी दूसरे आदेश में आठ अधिकारियों के पदस्थापन किए गए हैं। इसके साथ ही दो आरएएस अधिकारियों को प्रशासनिक कारणों से एपीओ कर दिया गया है। इन बदलावों में जिला परिषद, विकास प्राधिकरण और उपखंड कार्यालयों में अधिकारियों की नियुक्तियां शामिल हैं।