Jaipur News: 100 दिन के भीतर चमन हो जाएगा जयपुर! जानिए क्या है नगर निगम का 100 करोड़ का ‘स्पेशल प्लान’?

जयपुर। जयपुर नगर निगम ने शहर के सभी 150 वार्डों में विकास कार्यों और जनसुविधाओं को एक नई रफ्तार देने के लिए 100 दिवसीय कार्ययोजना तैयार की है। शुक्रवार को इस कार्ययोजना का औपचारिक शुभारंभ जयपुर के महापौर सुनील कोठारी, उप-महापौर सरोज कँवर और नगर निगम आयुक्त ओमप्रकाश कसेरा की मौजूदगी में नगर निगम के ईसी सभागार में हुआ। इसके बाद हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महापौर कोठारी ने इस महत्वाकांक्षी अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी दी।