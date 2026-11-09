Rajasthan: नरेश मीणा की गिरफ्तारी को लेकर बारां पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6 ठिकानों पर छापे; कई संदिग्ध डिटेन

पुलिस की ओर से घोषित 25 पैसे का इनाम इस पूरे मामले में चर्चा का विषय बना हुआ है। आमतौर पर फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हजारों या लाखों रुपए का इनाम घोषित किया जाता है, लेकिन यहां पुलिस ने चवन्नी का इनाम रखा है। इस कदम को पुलिस की एक अलग रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। इसका उद्देश्य आरोपी को आर्थिक लालच के जरिए पकड़वाने के बजाय उसके प्रभाव और रुतबे को चुनौती देने का संदेश देना माना जा रहा है। पुलिस का संदेश साफ है कि सोशल मीडिया पर लोकप्रियता या समर्थकों की संख्या कानून से ऊपर नहीं है।