दौसा में NH-21 पर दर्दनाक हादसा: अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 भाइयों की मौत, पीछे छोड़ गए 4 बेटियां और 3 बेटे

हादसे में जान गंवाने वाले दोनों युवक आपस में सगे चचेरे भाई थे। मोहर सिंह बैरवा की उम्र 32 वर्ष थी, जबकि सुरेश बैरवा 40 वर्ष के थे। दोनों शादीशुदा थे और अपने परिवार की जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। मोहर सिंह अपने पीछे दो बेटे और एक बेटी छोड़ गए हैं। वहीं, सुरेश बैरवा के परिवार में तीन बेटियां और एक बेटा है। अचानक हुए इस हादसे ने दोनों परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है। फर्रासपुरा गांव में भी घटना के बाद शोक की लहर दौड़ गई। गांव के लोग मृतकों के घर पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधा रहे हैं।