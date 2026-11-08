सात समंदर पार पहुंचा दौसा की इस मिठाई का स्वाद, जापान-हांगकांग और बैंकॉक तक है डिमांड

सचिन खंडेलवाल ने बताया कि डोवठे की खासियत इसकी निर्माण प्रक्रिया और सामग्री है। इसमें देसी घी, बादाम का आटा, मैदा और चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। सही तरीके से तैयार करने पर यह करीब 20 दिन तक खराब नहीं होता। दौसा के जौहरी और व्यापारी भी इसे अपने साथ दूसरे शहरों में ले जाते हैं। दौसा निवासी व उनके रिश्तेदार जापान, हांगकांग और बैंकॉक तक भी इसे मंगवा रहे हैं। इस तरह दौसा की पारंपरिक मिठाई ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है। मिठाई कारोबारी रामजीलाल खंडेलवाल व सत्यप्रकाश खंडेलवाल ने बताया कि अब इसकी पैकिंग और साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिए जाने से जयपुर सहित अन्य शहरों में भी इसकी बिक्री बढ़ रही है।