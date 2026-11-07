Jaipur Metro: जयपुर के सिंधी कैंप से हीरापुरा बस टर्मिनल तक पहुंचेगी मेट्रो, जानें कब पूरा होगा 1.35KM रूट का काम

पैकेज-1: प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गोशाला तक

कुल लम्बाई: 12 किमी

वर्तमान स्थितिः प्रहलादपुरा की ओर से काम शुरू हो गया है।

पैकेज-2: पिंजरापोल से एयरपोर्ट तक

कुल लम्बाई: 3.128 किमी

मौजूदा स्थितिः इस पैकेज की निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

प्रोजेक्ट की कुल लागतः 13037.66 करोड़

पैकेज-3: एयरपोर्ट से खासा कोठी

कुल लम्बाई: 11.72 किमी

मौजूदा स्थितिः निविदा 14 अक्टूबर को खोल दी गई। अभी तकनीकी मूल्यांकन चल रहा है।

पैकेज-4: खासा कोठी से टोडी मोड़ कुल लम्बाई: 14.15 किमी

मौजूदा स्थितिः इस पैकेज की तकनीकी निविदा 14 अक्टूबर 2026 को खोल दी गई। अभी इसका तकनीकी मूल्यांकन चल रहा है।