राजस्थान में अब इन खानों से भरेगा सरकारी खजाना, लोगों के लिए खुलेंगे रोजगार के द्वार

उदयपुर। राजस्थान के खनन क्षेत्र को धनतेरस पर बड़ी सौगात मिली है। भीलवाड़ा जिले के बिजौलिया क्षेत्र में सैंडस्टोन (बुआनी पत्थर) खनन को विस्तार देने की तैयारी पूरी हो गई है। ब्रजपुरा में पहले नीलाम किए गए 5 प्लॉट्स की दोबारा नीलामी और आंटी गांव में 13 नए प्लॉट्स के ई-ऑक्शन का रास्ता साफ हो गया है। इस तरह कुल 18 प्लॉट्स की नीलामी से प्रदेश के खनन क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलेंगी। सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व मिलने के साथ स्थानीय युवाओं, श्रमिकों और खनन से जुड़े कारोबारियों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।