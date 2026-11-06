उदयपुर में बढ़ता अपराध : झांसा देकर फांसा… तीन मामलों में खाते से 4.24 लाख साफ

सुखेर थाना क्षेत्र में बुधवार रात 3.30 बजे बदमाशों ने एक घर के बाहर खड़ी कार चुरा ली। खास बात ये कि कार में लाखों रुपए नकद पड़े थे। क्षेत्र निवासी निखिल कुमावत की कार घर के बाहर से चोरी हो गई। सुबह जब निखिल बाहर निकला तो कार को नहीं पाकर होश उड़ गए। पीड़ित ने सुखेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच करने पर पूरी वारदात फुटेज में कैद पाई गई। पुलिस ने फुटेज कब्जे में लेकर बदमाशों का पता लगाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं।