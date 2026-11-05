उदयपुर : चार सौ साल पुराना महालक्ष्मी मंदिर, दीपावली पर पांच दिन तक होंगे उत्सव

श्रीमाली जाति संपत्ति व्यवस्था ट्रस्ट महालक्ष्मी मंदिर के कार्यकारी अध्यक्ष जयप्रकाश श्रीमाली ने बताया कि दीपोत्सव के तहत शुक्रवार को धनतेरस पर सुबह 4.30 बजे मंदिर के पट खुलेंगे, जो रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। इस दौरान सुबह, दोपहर और शाम को माता का विशेष शृंगार बदला जाएगा। यही क्रम रूप चतुर्दशी पर भी रहेगा। 8 नवंबर दीपावली के दिन सुबह 4.30 बजे मंदिर के पट खुलेंगे। इस अवसर पर माता को करीब 3.5 लाख रुपए की लागत का सोने के काम वाला केसरिया वेश धराया जाएगा। इसमें सोने और चांदी का वर्क किया गया है। रात 12.30 से 1.30 बजे तक माता का शयन होगा। इसके बाद अगले दिन भी दिनभर श्रद्धालुओं के लिए दर्शन खुले रहेंगे।