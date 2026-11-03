उदयपुर : उदियापोल स्टैंड की बदलेगी तस्वीर: बनेगा मल्टीस्टोरी कॉम्प्लेक्स… नीचे दौड़ेंगी बसें, ऊपर कमर्शियल हब

उदयपुर. उदियापोल स्थित रोडवेज बस स्टैंड की तस्वीर अब बदलने वाली है। लंबे समय से आधुनिक बस स्टैंड के रूप में विकसित होने का इंतजार कर रहे इस परिसर का निर्माण अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के बजाय उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूडीए) के माध्यम से करवाया जाएगा। इसके लिए यूडीए अपने वित्तीय संसाधनों और जरूरत पड़ने पर बैंक ऋण के जरिये परियोजना विकसित करेगा। बस स्टैंड पर यात्री सुविधाओं के साथ रोडवेज वर्कशॉप, कार्यालय और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भी जगह विकसित की जाएगी।