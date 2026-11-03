उदयपुर : चांदी की चमक से दमके तोहफे… भाव गिरे तो दीपोत्सव पर बढ़ा खरीदारी का रुझान

चांदी की मांग केवल दीपावली तक सीमित नहीं है। शादी-ब्याह के आयोजनों में भी चांदी के सामान को उपहार के रूप में पसंद किया जा रहा है। शादी के निमंत्रण पत्र के साथ चांदी के विशेष आइटम, ज्वैलरी बॉक्स और नवकार मंत्र जैसी वस्तुओं की मांग रहती है। व्यवसायी कैलाश सोनी ने बताया कि ग्राहकों के बजट को देखते हुए ये गिफ्ट आइटम 600 रुपए से लेकर 3500 रुपए तक की रेंज में उपलब्ध हैं। दीपावली पर लोग पूजा और घर की सजावट के लिए भी इन वस्तुओं को खरीद रहे हैं।