उदयपुर का मोची बाजार : 80 साल पुरानी पहचान, विनोद खन्ना और धर्मेन्द्र भी पहन चुके यहां की मोजडि़यां

व्यापारी विशाल राठौड़ ने बताया कि मोची बाजार की सिटी पैलेस से नजदीकी इसकी सबसे बड़ी ताकत है। महल देखने आने वाले देशी-विदेशी पर्यटक बाजार में घूमने आते थे। यहां जूतियों और मोचड़ियों की कई तरह की वैरायटी थी। धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और विनोद खन्ना जैसी हस्तियां यहां आ चुकी हैं। फिल्म ''मेरा गांव मेरा देश'' की शूटिंग के दौरान विनोद खन्ना ने इसी बाजार में बनी जूतियां पहनीं। संकरी गलियों में अब वाहनों का दबाव बढ़ गया। पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से पर्यटक अब कम आते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग और फैशनेबल रेडीमेड फुटवियर ने भी पारंपरिक बाजार की ग्राहकी को प्रभावित किया है।