उदयपुर पंचायत चुनाव में बड़ा उलटफेर: बीजेपी विधायक के बेटे को सरपंच चुनाव में मिली हार, जानिए किसने दी मात

Rajasthan Panchayat Election Result 2026: सेमारी (सलूंबर): राजस्थान पंचायतीराज चुनाव 2026 के तृतीय चरण में सलूंबर से बीजेपी विधायक शांता देवी मीणा के पुत्र कपिल मीणा सेमारी सरपंच पद का चुनाव हार गए। उन्हें पंकज मीणा ने शिकस्त दी। विधायक पुत्र के चुनाव मैदान में होने के चलते इस मुकाबले पर क्षेत्र की नजरें टिकी थीं, लेकिन परिणाम उनके पक्ष में नहीं रहा। चुनाव में मिली हार क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। इधर, पंचायत समिति सदस्य पद के चुनाव में कुंडा से विधायक की पुत्री प्रीति मीणा भी मैदान में हैं। उनका चुनाव संपन्न हो चुका है, लेकिन परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ है। उनका राजनीतिक भविष्य फिलहाल ईवीएम में बंद है।