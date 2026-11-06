झालावाड़ में स्पाई कैमरे से देह व्यापार के नेटवर्क का खुलासा: रिश्तों की आड़ में लड़कियों का शोषण, परिजन वसूलते थे मोटी रकम

Jhalawar Bhawani Mandi Child Trafficking: भवानीमंडी (झालावाड़): बचपन को सुरक्षित रखने वाले ही उसके सौदागर बन गए। रिश्तों की आड़ में मासूम बच्चियों की जिंदगी का सौदा होता रहा और ग्राहक उनकी मजबूरी का फायदा उठाते रहे। यह कोई एक-दो घटनाओं का मामला नहीं, बल्कि पुलिस जांच में सामने आया ऐसा नेटवर्क है, जिसमें नाबालिग बच्चियों को देह व्यापार के दलदल में धकेलकर अवैध कमाई की जा रही थी। इस काले कारोबार की परतें तब खुलीं, जब पुलिस ने स्पाई कैमरों के जरिए संदिग्ध ठिकानों पर होने वाली गतिविधियों के डिजिटल साक्ष्य जुटाए।