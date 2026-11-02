Rajasthan Sarpanch Election: किसी का पति जेल में तो किसी का ASI, सरपंच चुनी गईं इन महिलाओं की हो रही खूब चर्चा

अब एक ही परिवार में पति कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेंगे तो पत्नी गांव की सरकार चलाएंगी। सरदार सिंह की पत्नी के सरपंच बनने से पूरे मोड़ी भीमसागर पंचायत में खुशी की लहर है। ग्रामीणों का कहना है कि यह जोड़ी गांव के लिए लकी साबित होगी। जहां पति का अनुभव गांव में सुरक्षा और अनुशासन लाएगा, वहीं पत्नी के नेतृत्व में गांव की मूलभूत समस्याओं-पेयजल, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा और सफाई व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जगी है। ग्रामीणों को भरोसा है कि अब पंचायत में भी पुलिस जैसे अनुशासन और तेज गति से विकास कार्य होंगे।