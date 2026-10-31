Rajasthan Panchayat Election Results: सरपंच चुनाव में शिक्षक ने रिटायर्ड RAS अधिकारी को हराया, रिजल्ट के बाद हो रही खूब चर्चा

यहां रोचक मुकाबले में एक तरफ प्रशासनिक सेवा का अनुभव और दूसरी तरफ शिक्षक के रूप में ग्रामीणों के बीच पहचान थी। शुक्रवार को मतदान के बाद देर रात परिणाम घोषित हुए तो चुनावी तस्वीर ने सबको चौंका दिया। ग्रामीणों ने 1401 वोट देकर शिक्षक गजानंद मीणा को अपना सरपंच चुना, जबकि पूर्व अतिरिक्त कलक्टर सियाराम मीणा तीसरे स्थान पर रहे। उन्हें महज 99 वोट ही मिले। दूसरे नम्बर पर रहे राजेंद्र मीणा ने 1309 वोट हासिल किए। पंचायत में कुल चार प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे।