खेड़ला बुजुर्ग से सुशीला और बावड़ीखेड़ा से पुष्पा बनीं सरपंच, जानिए दौसा जिले के 141 गांवों में कहां से कौन बना सरपंच

खेड़ला बुजुर्ग सरपंच सुशीला व बावड़ीखेड़ा सरपंच पुष्पा। फोटो: पत्रिका
दौसा। राजस्थान पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के तहत दौसा जिले की छह पंचायत समितियों की 141 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के चुनाव परिणाम सामने आ गए हैं। इसके साथ ही गांवों की सरकार की तस्वीर भी साफ हो गई है। जिले की 64 ग्राम पंचायतों में महिला सरपंच चुनी गई हैं। पंचायत समिति बांदीकुई में सबसे ज्यादा 19 महिला सरपंच चुनी गईं। वहीं, बैजूपाड़ा और बसवा में 9-9, महुवा में 9, मनोहरपुर खेड़ला में 11 और मंडावर में 7 महिलाओं ने जीत दर्ज की।
दौसा जिले की छह पंचायत समितियों की ग्राम पंचायतों में बड़ी संख्या में पुरुष प्रत्याशी सरपंच बने है। महुवा में रामदयाल मीणा, जीतराम गुर्जर, इंद्र सिंह, हाकम सिंह, राधेश्याम गुर्जर और मानसिंह मीणा चुने गए। बैजूपाड़ा में बनवारी मीना, रामकेश मीना, लखन लाल मीना, धर्मसिंह मीना, लोकेश सिंह, रोहिताश बैरवा और रामवीर सैन ने जीत हासिल की। बांदीकुई में बनवारी सैनी, रमेश चंद मीणा, शेषअवतार, डालचंद, गिर्राज, दिनेश कुमार प्रजापत और राजेश बैरवा सहित कई पुरुष प्रत्याशी सरपंच बने। मनोहरपुर खेड़ला में धारा सिंह, शिवराज सिंह, हरकेश मीना, माखन लाल और उदयभान सिंह ने जीत हासिल की। वहीं मंडावर में अमरचंद मीणा, आजाद सिंह गुर्जर, हामिद, हिम्मत सिंह और कुलदीप सिंह सरपंच चुने गए।
बता दें कि दौसा जिले की छह पंचायत समितियों में शुक्रवार को शाम 6 बजे तक मतदान हुआ था। मनोहरपुर खेड़ला पंचायत समिति 81.43 प्रतिशत मतदान के साथ सबसे आगे रही। वहीं, बांदीकुई में 80.90, बसवा में 80.74, बैजूपाड़ा में 79.72, मंडावर में 77.38 और महुवा में सबसे कम 77.36 प्रतिशत मतदान हुआ था। वोटिंग के बाद मतों की गिनती शुरू हुई और देर रात तक सभी ग्राम पंचायतों का रिजल्ट आ गया।
|ग्राम पंचायत
|निर्वाचित सरपंच
|महुखुर्द
|रुबी कंवर
|पातरखेड़ा
|बनवारी मीना
|हिगोटा
|कुमकुम मीना
|अलीपुर
|रामकेश मीना
|बालाहेड़ा
|लखन लाल मीना
|झूंथाहेड़ा खुर्द
|धर्मसिंह मीना
|नौरंगवाड़ा
|इंद्रा
|लोटवाड़ा
|लोकेश सिंह
|नांगल
|रोहिताश बैरवा
|बैजूपाड़ा
|रामवीर सैन
|ढिगारया कपूर
|सविता मीणा
|ढिगारया भीम
|बबली देवी
|बावड़ीखेड़ा
|पुष्पा बाई
|भेदाडी मीनान
|अनीता देवी
|मीनापाड़ा
|राजेश मीना
|निहालपुरा
|नरेश कुमार गुर्जर
|विशाला
|बनास्पति देवी
|पूँदरपाड़ा
|चैनबाई मीणा
|ग्राम पंचायत
|निर्वाचित सरपंच
|ऊनबड़ागांव
|बनवारी सैनी
|प्रतापपुरा
|रमेश चंद मीणा
|अक्षयपुरी
|मीना देवी
|पीछूपाड़ा खुर्द
|मीना देवी
|बडवाली
|अलका मेहरा
|खूंटला
|द्रौपदी गुर्जर
|नयागांव
|सविता मीणा
|गुढ़लिया
|शेषअवतार
|अरिनिया
|डालचंद
|हरसौरा
|गिर्राज
|कीरतपुरा
|मौसम बाई
|भांवता
|दिनेश कुमार प्रजापत
|भांवती
|बत्ती नारायण
|काटरवाड़ा
|ध्यानचंद
|मैडी का बास
|पूरण मल
|झील की ढाणी
|ललिता देवी
|झांझिया का बास
|राजेश बैरवा
|बंडियाल कलां
|संतोष सैनी
|दाँघोलाई
|रामसिंह सैनी
|मोटूका
|मल्ली देवी मीणा
|खेड़ी
|मौसम मीना
|राणापाड़ा
|हरीश महावर
|गोलाड़ा
|कैलाश
|माली बास
|सोम देवी
|नांगल झामरवाड़ा
|अजय सैनी
|बास बिवाई
|गिर्राज प्रसाद मीना
|नंदेरा
|रीना महावर
|सोडाला
|रसाल
|अनंतवाड़ा
|रेखा देवी
|रलावता
|सुनीता
|झूपडीन
|भवानी सिंह
|मूँडघीह्या
|हीरालाल गुर्जर
|भांडेडा
|कांता देवी
|आभानेरी
|चंद्र मोहन
|पीचूपाड़ा कलां
|शीला देवी
|नारायणपुरा
|आशा देवी
|पामाड़ी
|राजन्ती देवी
|द्वारापुरा
|संतोष
|देलाड़ी
|विष्णु कुमार शर्मा
|धनावड़
|गुड्डी देवी
|कोलवा
|सुमित्रा
|केसरीसिंहपुरा
|राधेश्याम सैनी
|कौलाना
|महेश चन्द
|बिवाई
|नारंगी मीणा
|ग्राम पंचायत
|निर्वाचित सरपंच
|ऐचेडी
|सरोज
|जावली का बाढ़
|सन्तो देवी
|करनावर
|पुष्पा मीना
|झरवालों की ढाणी
|छुट्टन
|फुलेला
|लड्डो देवी
|बंडियाल खुर्द
|सीताराम मीणा
|झाझीरामपुरा
|जीतेश बैरवा
|मुही
|लक्ष्मी नारायण
|चादेरा
|अनीता देवी
|चौबड़ीवाला
|नीतू गुर्जर
|पाडला
|ओमप्रकाश बैरवा
|आनंदपुरा
|विमलेश कुमार शर्मा
|गुढ़ा आशिकपुरा
|अनीता
|लीलोज
|ममता
|गुल्लाना
|सीमा देवी
|रेहडिया
|हीरालाल
|गुढ़ा कटला
|महेश बीड़ा सैनी
|गादरवाड़ा गुजरान
|रामपति मीणा
|ग्राम पंचायत
|निर्वाचित सरपंच
|पीपलखेड़ा
|जीतराम गुर्जर
|समलेटी
|इंद्र सिंह
|पाडली
|बिरमा
|खौंचपुरी
|सुशीला भारद्वाज
|सायपुर
|कैलाशी देवी
|रोत
|हाकम सिंह
|पाटोली
|राधेश्याम गुर्जर
|बरीतकी
|करीना कुमारी
|हुडला
|मानसिंह मीणा
|पाली
|अंजू गजानन्द
|सालमपुर
|रामपति प्रहलाद
|सिंधुका
|सुमित्रा
|खेड़ला गदाली
|रेखा प्रजापति
|गगवाना
|मनीषा मीणा
|वीरपुर
|किरोड़ी लाल मीणा
|बालाहेड़ी
|ललितेश
|टुंडियाना
|बृजमोहन
|बेरखेड़ा
|शंभूराम मीणा
|पावटा
|हनुमान
|भोपर टप्पा
|हरदयाल मीणा
|कमालपुर
|राम दुलारी
|हडिया
|शेरसिंह
|रसीदपुर
|रामदयाल मीणा
|ग्राम पंचायत
|निर्वाचित सरपंच
|खानपुर
|धारा सिंह
|कौंडला
|शिवराज सिंह
|औँडमीना
|हरकेश मीना
|गाजीपुर
|माखन लाल
|खावदा
|गीता देवी
|खेड़ला बुजुर्ग
|सुशीला
|ढंड
|मिथिलेश
|शीशवाड़ा-समसपुर
|रामरती
|मनोहरपुर
|रेखा बाई
|नौगांव
|उदयभान सिंह
|बाड़ा बुजुर्ग
|दिलीप जाटव
|नाहिडा
|गुड्डी देवी
|सलेमपुर
|हरदयाल
|जलालपुर
|सुनीता
|तालचिचड़ी
|सुमित्रा
|अलीपुर
|महेंद्र सिंह राजपूत
|बड़ागांव
|सविता
|सुल्तानपुरा
|अमर सिंह
|पलानहेड़ा
|जूली कुमारी
|मोहनपुर
|पदम मीणा
|गहनौली
|रामा
|भोपर शाहपुर
|जीतराम
|सांथा
|मीरा देवी
|ग्राम पंचायत
|निर्वाचित सरपंच
|बनावड़
|अमरचंद मीणा
|मुनापुरा
|आजाद सिंह गुर्जर
|कोट
|हामिद
|हँदेना
|प्रकाशी मीणा
|गढ़
|हिम्मत सिंह
|टकरी किलानोत
|राजूलाल बैरवा
|नांगल सुमेर सिंह
|देवेंद्र सिंह
|धोलखेड़ा
|कुलदीप सिंह
|पाडला
|अर्चना कुमारी
|वीरासना
|मुरारी लाल
|पाखर प्रथम
|हरपति देवी
|केसरा
|सरोज बाई
|रींदली
|रेशम देवी
|उंकरूंद
|कंवर बाई
|जटवाड़ा
|भूरी देवी
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