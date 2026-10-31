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दौसा

खेड़ला बुजुर्ग से सुशीला और बावड़ीखेड़ा से पुष्पा बनीं सरपंच, जानिए दौसा जिले के 141 गांवों में कहां से कौन बना सरपंच

Dausa Panchayat Election Results 2026: राजस्थान पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के तहत दौसा जिले की छह पंचायत समितियों की 141 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के चुनाव परिणाम सामने आ गए हैं।
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दौसा

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Anil Prajapat

Updated: 31 Oct 2026, 11:15 AM IST

sushila-pushpa

खेड़ला बुजुर्ग सरपंच सुशीला व बावड़ीखेड़ा सरपंच पुष्पा। फोटो: पत्रिका

दौसा। राजस्थान पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के तहत दौसा जिले की छह पंचायत समितियों की 141 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के चुनाव परिणाम सामने आ गए हैं। इसके साथ ही गांवों की सरकार की तस्वीर भी साफ हो गई है। जिले की 64 ग्राम पंचायतों में महिला सरपंच चुनी गई हैं। पंचायत समिति बांदीकुई में सबसे ज्यादा 19 महिला सरपंच चुनी गईं। वहीं, बैजूपाड़ा और बसवा में 9-9, महुवा में 9, मनोहरपुर खेड़ला में 11 और मंडावर में 7 महिलाओं ने जीत दर्ज की।

दौसा जिले की छह पंचायत समितियों की ग्राम पंचायतों में बड़ी संख्या में पुरुष प्रत्याशी सरपंच बने है। महुवा में रामदयाल मीणा, जीतराम गुर्जर, इंद्र सिंह, हाकम सिंह, राधेश्याम गुर्जर और मानसिंह मीणा चुने गए। बैजूपाड़ा में बनवारी मीना, रामकेश मीना, लखन लाल मीना, धर्मसिंह मीना, लोकेश सिंह, रोहिताश बैरवा और रामवीर सैन ने जीत हासिल की। बांदीकुई में बनवारी सैनी, रमेश चंद मीणा, शेषअवतार, डालचंद, गिर्राज, दिनेश कुमार प्रजापत और राजेश बैरवा सहित कई पुरुष प्रत्याशी सरपंच बने। मनोहरपुर खेड़ला में धारा सिंह, शिवराज सिंह, हरकेश मीना, माखन लाल और उदयभान सिंह ने जीत हासिल की। वहीं मंडावर में अमरचंद मीणा, आजाद सिंह गुर्जर, हामिद, हिम्मत सिंह और कुलदीप सिंह सरपंच चुने गए।

बता दें कि दौसा जिले की छह पंचायत समितियों में शुक्रवार को शाम 6 बजे तक मतदान हुआ था। मनोहरपुर खेड़ला पंचायत समिति 81.43 प्रतिशत मतदान के साथ सबसे आगे रही। वहीं, बांदीकुई में 80.90, बसवा में 80.74, बैजूपाड़ा में 79.72, मंडावर में 77.38 और महुवा में सबसे कम 77.36 प्रतिशत मतदान हुआ था। वोटिंग के बाद मतों की गिनती शुरू हुई और देर रात तक सभी ग्राम पंचायतों का रिजल्ट आ गया।

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किस गांव से कौन बना सरपंच, यहां देखें पूरी लिस्ट

1. बैजूपाड़ा पंचायत समिति

ग्राम पंचायतनिर्वाचित सरपंच
महुखुर्दरुबी कंवर
पातरखेड़ाबनवारी मीना
हिगोटाकुमकुम मीना
अलीपुररामकेश मीना
बालाहेड़ालखन लाल मीना
झूंथाहेड़ा खुर्दधर्मसिंह मीना
नौरंगवाड़ाइंद्रा
लोटवाड़ालोकेश सिंह
नांगलरोहिताश बैरवा
बैजूपाड़ारामवीर सैन
ढिगारया कपूरसविता मीणा
ढिगारया भीमबबली देवी
बावड़ीखेड़ापुष्पा बाई
भेदाडी मीनानअनीता देवी
मीनापाड़ाराजेश मीना
निहालपुरानरेश कुमार गुर्जर
विशालाबनास्पति देवी
पूँदरपाड़ाचैनबाई मीणा

2. बांदीकुई पंचायत समिति

ग्राम पंचायतनिर्वाचित सरपंच
ऊनबड़ागांवबनवारी सैनी
प्रतापपुरारमेश चंद मीणा
अक्षयपुरीमीना देवी
पीछूपाड़ा खुर्दमीना देवी
बडवालीअलका मेहरा
खूंटलाद्रौपदी गुर्जर
नयागांवसविता मीणा
गुढ़लियाशेषअवतार
अरिनियाडालचंद
हरसौरागिर्राज
कीरतपुरामौसम बाई
भांवतादिनेश कुमार प्रजापत
भांवतीबत्ती नारायण
काटरवाड़ाध्यानचंद
मैडी का बासपूरण मल
झील की ढाणीललिता देवी
झांझिया का बासराजेश बैरवा
बंडियाल कलांसंतोष सैनी
दाँघोलाईरामसिंह सैनी
मोटूकामल्ली देवी मीणा
खेड़ीमौसम मीना
राणापाड़ाहरीश महावर
गोलाड़ाकैलाश
माली बाससोम देवी
नांगल झामरवाड़ाअजय सैनी
बास बिवाईगिर्राज प्रसाद मीना
नंदेरारीना महावर
सोडालारसाल
अनंतवाड़ारेखा देवी
रलावतासुनीता
झूपडीनभवानी सिंह
मूँडघीह्याहीरालाल गुर्जर
भांडेडाकांता देवी
आभानेरीचंद्र मोहन
पीचूपाड़ा कलांशीला देवी
नारायणपुराआशा देवी
पामाड़ीराजन्ती देवी
द्वारापुरासंतोष
देलाड़ीविष्णु कुमार शर्मा
धनावड़गुड्डी देवी
कोलवासुमित्रा
केसरीसिंहपुराराधेश्याम सैनी
कौलानामहेश चन्द
बिवाईनारंगी मीणा

3. बसवा पंचायत समिति

ग्राम पंचायतनिर्वाचित सरपंच
ऐचेडीसरोज
जावली का बाढ़सन्तो देवी
करनावरपुष्पा मीना
झरवालों की ढाणीछुट्टन
फुलेलालड्डो देवी
बंडियाल खुर्दसीताराम मीणा
झाझीरामपुराजीतेश बैरवा
मुहीलक्ष्मी नारायण
चादेराअनीता देवी
चौबड़ीवालानीतू गुर्जर
पाडलाओमप्रकाश बैरवा
आनंदपुराविमलेश कुमार शर्मा
गुढ़ा आशिकपुराअनीता
लीलोजममता
गुल्लानासीमा देवी
रेहडियाहीरालाल
गुढ़ा कटलामहेश बीड़ा सैनी
गादरवाड़ा गुजरानरामपति मीणा

4. महुवा पंचायत समिति

ग्राम पंचायतनिर्वाचित सरपंच
पीपलखेड़ाजीतराम गुर्जर
समलेटीइंद्र सिंह
पाडलीबिरमा
खौंचपुरीसुशीला भारद्वाज
सायपुरकैलाशी देवी
रोतहाकम सिंह
पाटोलीराधेश्याम गुर्जर
बरीतकीकरीना कुमारी
हुडलामानसिंह मीणा
पालीअंजू गजानन्द
सालमपुररामपति प्रहलाद
सिंधुकासुमित्रा
खेड़ला गदालीरेखा प्रजापति
गगवानामनीषा मीणा
वीरपुरकिरोड़ी लाल मीणा
बालाहेड़ीललितेश
टुंडियानाबृजमोहन
बेरखेड़ाशंभूराम मीणा
पावटाहनुमान
भोपर टप्पाहरदयाल मीणा
कमालपुरराम दुलारी
हडियाशेरसिंह
रसीदपुररामदयाल मीणा

5. मनोहरपुर खेड़ला पंचायत समिति

ग्राम पंचायतनिर्वाचित सरपंच
खानपुरधारा सिंह
कौंडलाशिवराज सिंह
औँडमीनाहरकेश मीना
गाजीपुरमाखन लाल
खावदागीता देवी
खेड़ला बुजुर्गसुशीला
ढंडमिथिलेश
शीशवाड़ा-समसपुररामरती
मनोहरपुररेखा बाई
नौगांवउदयभान सिंह
बाड़ा बुजुर्गदिलीप जाटव
नाहिडागुड्डी देवी
सलेमपुरहरदयाल
जलालपुरसुनीता
तालचिचड़ीसुमित्रा
अलीपुरमहेंद्र सिंह राजपूत
बड़ागांवसविता
सुल्तानपुराअमर सिंह
पलानहेड़ाजूली कुमारी
मोहनपुरपदम मीणा
गहनौलीरामा
भोपर शाहपुरजीतराम
सांथामीरा देवी

6. मंडावर पंचायत समिति

ग्राम पंचायतनिर्वाचित सरपंच
बनावड़अमरचंद मीणा
मुनापुराआजाद सिंह गुर्जर
कोटहामिद
हँदेनाप्रकाशी मीणा
गढ़हिम्मत सिंह
टकरी किलानोतराजूलाल बैरवा
नांगल सुमेर सिंहदेवेंद्र सिंह
धोलखेड़ाकुलदीप सिंह
पाडलाअर्चना कुमारी
वीरासनामुरारी लाल
पाखर प्रथमहरपति देवी
केसरासरोज बाई
रींदलीरेशम देवी
उंकरूंदकंवर बाई
जटवाड़ाभूरी देवी

Rajasthan Panchayat Election Results: करोड़ों फॉलोअर्स वाले यूट्यूबर पवन साहू की पत्नी सरपंच चुनाव हारीं, मिले सिर्फ 277 वोट

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Updated on:

31 Oct 2026, 11:15 AM IST

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Dausa / खेड़ला बुजुर्ग से सुशीला और बावड़ीखेड़ा से पुष्पा बनीं सरपंच, जानिए दौसा जिले के 141 गांवों में कहां से कौन बना सरपंच

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