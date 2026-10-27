27 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

दौसा

Rajasthan Panchayat Elections : दौसा में दूसरे चरण की वोटिंग कल, चुने जाएंगे 98 पंचायत समिति और 13 जिला परिषद सदस्य

Dausa Panchayat Elections Second Phase : दौसा में दूसरे चरण में कल 28 अक्टूबर को 98 पंचायत समिति सदस्यों और 13 जिला परिषद सदस्यों के लिए वोटिंग होगी। इसके लिए 419 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इन बूथों पर कुल 3 लाख 73 हजार 482 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

दौसा

image

Sanjay Kumar Srivastava

Updated: 27 Oct 2026, 4:30 PM IST

dausa panchayat elections second phase voteing tomorrow

Dausa. दौसा में प्रशिक्षण लेते पुलिस जवान। फोटो पत्रिका

Dausa Panchayat Elections Second Phase : दौसा. पंचायत आम चुनाव-2026 के दूसरे चरण में सोमवार शाम 6 बजे बांदीकुई, बसवा, बैजूपाड़ा, महवा, मंडावर एवं मनोहरपुर खेडला पंचायत समिति क्षेत्रों में चुनाव प्रचार थम गया। इसके साथ ही प्रत्याशियों की सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों और लाउडस्पीकर से प्रचार पर रोक लग गई है। अब प्रत्याशी मतदान के लिए मतदाताओं से सीधे संपर्क की निर्धारित सीमाओं के तहत ही गतिविधियां कर सकेंगे। इन छह पंचायत समिति क्षेत्रों में 28 अक्टूबर को जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान होगा। इन क्षेत्रों में पंचायत समिति के 98 सदस्यों और जिला परिषद के 13 सदस्यों के चुनाव के लिए 419 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इन बूथों पर कुल 3 लाख 73 हजार 482 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

निर्वाचन पर्यवेक्षक आज आएंगे

दौसा पंचायत आम चुनाव 2026 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्भीक एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त निर्वाचन पर्यवेक्षक गोपाल राम बिरदा मंगलवार को दौसा आएंगे। प्रवास के दौरान उनका ठहराव सर्किट हाउस दौसा में रहेगा।

पर्यवेक्षक प्रकोष्ठ के प्रभारी मेघराज मीणा ने बताया कि निर्वाचन पर्यवेक्षक से संपर्क करने तथा चुनाव से संबंधित शिकायत दर्ज कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से दूरभाष एवं मोबाइल नंबर जारी किए गए है। आमजन निर्वाचन संबंधी किसी भी प्रकार के परिवाद अथवा शिकायत के लिए दूरभाष नंबर 01427-294238 एवं मोबाइल नंबर 7014021914 पर संपर्क कर सकते हैं।

दूसरा चरण

मतदान दल पहुंचेंगे 27 अक्टूबर
जिला परिषद व पंसस के लिए मतदान 28 अक्टूबर
पंच-सरपंच के लिए नामांकन 29 अक्टूबर
मतदान व परिणाम 30 अक्टूबर
उप सरपंच के चुनाव 31 अक्टूबर।

तीसरा चरण : मान-मनुहार के बाद सोमवार को 100 प्रत्याशियों ने लिए नाम वापस

इससे पहले पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में सोमवार को नाम वापसी के बाद चुनाव प्रचार ने गति पकड़ ली है। जिले की आठ पंचायत समितियों के 142 पदों के लिए अब 474 प्रत्याशी मैदान में रह गए है। मान-मनुहार के बाद सोमवार को 100 प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिए। नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित कर दिए गए। अब प्रत्याशी चुनाव चिह्न के साथ मतदाताओं के बीच पहुंचकर समर्थन जुटाने में जुट गए हैं।

फैक्ट फाइल

पंचायत समिति - नाम वापस - शेष प्रत्याशी
दौसा - 17 - 81
लालसोट - 2 - 48
लवाण - 6 - 60
नांगल राजावतान - 15 - 66
रामगढ़ पचवारा - 2 - 41
शिवसिंहपुरा - 3 - 40
सिकंदरा - 23 - 70
सिकराय - 32 - 68
कुल - 100 - 474

Weather Update : राजस्थान में फिर पलटेगा मौसम, जानें आगामी दिनों का पूर्वानुमान

ये भी पढ़ें
rajasthan weather change again know coming days forecast

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 Oct 2026, 4:30 PM IST

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Rajasthan Panchayat Elections : दौसा में दूसरे चरण की वोटिंग कल, चुने जाएंगे 98 पंचायत समिति और 13 जिला परिषद सदस्य

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

खेलो राजस्थान गेम्स शुरू होने से पहले ही विवादों में, लोकप्रिय खेल लिस्ट से बाहर होने पर उठ रहे सवाल, जानें क्या है मुद्दा?

khelo rajasthan
दौसा

Dausa News: पिस्टल की नोक पर युवक का अपहरण कर 92 हजार की लूट, पुलिस के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश

dausa crime
दौसा

राजस्थान: एक साथ उठी पिता और चार बहनों के इकलौते भाई की अर्थी, नम हुई सबकी आंखें; गांव में नहीं जले चूल्हे

Father Son Death
दौसा

दौसा-गंगापुर रेलखंड पर इलेक्ट्रिक ट्रेनों का संचालन शुरू, जयपुर के लिए नई ट्रेन की बढ़ी उम्मीद

Dausa Gangapur Railway Line
दौसा

दौसा सामूहिक दुष्कर्म कांड में नया मोड़ : सीसीटीवी फुटेज से खुला राज, अस्पताल छोड़ने वाला युवक डिटेन

Dausa police
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.