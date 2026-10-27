Rajasthan Panchayat Elections : दौसा में दूसरे चरण की वोटिंग कल, चुने जाएंगे 98 पंचायत समिति और 13 जिला परिषद सदस्य

Dausa Panchayat Elections Second Phase : दौसा. पंचायत आम चुनाव-2026 के दूसरे चरण में सोमवार शाम 6 बजे बांदीकुई, बसवा, बैजूपाड़ा, महवा, मंडावर एवं मनोहरपुर खेडला पंचायत समिति क्षेत्रों में चुनाव प्रचार थम गया। इसके साथ ही प्रत्याशियों की सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों और लाउडस्पीकर से प्रचार पर रोक लग गई है। अब प्रत्याशी मतदान के लिए मतदाताओं से सीधे संपर्क की निर्धारित सीमाओं के तहत ही गतिविधियां कर सकेंगे। इन छह पंचायत समिति क्षेत्रों में 28 अक्टूबर को जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान होगा। इन क्षेत्रों में पंचायत समिति के 98 सदस्यों और जिला परिषद के 13 सदस्यों के चुनाव के लिए 419 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इन बूथों पर कुल 3 लाख 73 हजार 482 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।